Der S&P 500 steuert auf das siebte Quartal in Folge mit Gewinnwachstum zu. Daten deuten darauf hin, dass das tatsächliche Plus hoch ausfallen könnte.Laut FactSet wird derzeit ein Anstieg der Unternehmensgewinne um 7,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal erwartet. In der Vergangenheit lagen die realen Gewinne im US-Index in der Regel über den Schätzungen. In 37 der vergangenen 40 Quartale übertraf die tatsächliche Gewinnwachstumsrate die Prognose zum Quartalsende. Vieles spricht für eine Wiederholung In den vergangenen zehn Jahren lagen die gemeldeten Gewinne im Durchschnitt 6,9 Prozent über den Schätzungen. Wendet man diesen historischen Schnitt auf die aktuelle Erwartung von 7,2 …