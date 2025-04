HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Dürr vor Zahlen zum ersten Quartal von 35 auf 32 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe sein Bewertungsmodell an die angestrebte Abspaltung des Geschäftssegments Clean Technology angepasst, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Montag vorliegenden Studie. Nach den jüngsten hohen Kursverlusten der Aktien des Anlagenherstellers bewegten sich diese nahe ihrem Buchwert./bek/laVeröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2025 / 08:15 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005565204