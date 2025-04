Der norwegische Containerreeder verzeichnet Kursverluste, behält aber solide Fundamentaldaten mit niedrigem KGV von 2,09 und Analystenziel von 1,682 Euro bei.

Die Aktie des norwegischen Containerschiff-Betreibers MPC Container Ships zeigte in den letzten Wochen eine anhaltende Schwächephase. Mit einem aktuellen Kurs von 1,257 Euro verzeichnete das Papier allein am 14. April einen Tagesverlust von 1,80 Prozent. Besonders bemerkenswert ist der deutliche Rückgang von 9,76 Prozent innerhalb des letzten Monats, was die zunehmenden Belastungen in der Schifffahrtsbranche widerspiegelt. Trotz dieser kurzfristigen Schwäche konnte die Aktie im Jahresvergleich immerhin ein Plus von 11,09 Prozent verbuchen, bleibt jedoch mit einem Abstand von 84,01 Prozent deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch.

Fundamentaldaten bleiben trotz schwacher Kursentwicklung solide

Die jüngste Analysteneinschätzung vom 8. April 2025, die ein Upgrade auf "Hold" brachte, unterstreicht die aktuelle Marktsituation. Bemerkenswert ist der einheitliche Konsens aller drei beobachtenden Analysten, die die Aktie mit "Halten" bewerten und ein durchschnittliches Kursziel von umgerechnet 1,682 Euro ansetzen - was ein Potenzial von 17,11 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau bedeutet. Die Fundamentaldaten des Unternehmens, das eine Flotte von 62 Schiffen mit einer Gesamtkapazität von etwa 134.270 TEU betreibt, bleiben weiterhin attraktiv. Mit einem sehr niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 2,09 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 1,72 erscheint die Bewertung im Branchenvergleich günstig. Eine wichtige Wegmarke für Aktionäre stellt die bevorstehende Jahreshauptversammlung am 8. Mai 2025 dar, auf der möglicherweise Weichenstellungen für die weitere Unternehmensentwicklung vorgenommen werden.

