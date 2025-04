Original-Research: Knaus Tabbert AG - from First Berlin Equity Research GmbH

14.04.2025 / 13:09 CET/CEST

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Knaus Tabbert AG

Company Name: Knaus Tabbert AG

ISIN: DE000A2YN504



Reason for the research: Comprehensive Update Recommendation: Kaufen

from: 14.04.2025

Target price: EUR29

Target price on sight of: 12 Monate

Last rating change: -

Analyst: Ellis Acklin



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 29,00.

Zusammenfassung:

Die Aktien von Knaus Tabbert haben seit Mitte Juli einen schlechten Lauf, nachdem sie im Zuge von drei Gewinnwarnungen und internen Umwälzungen rund 60% an Wert verloren hatten. Die Serie schlechter Nachrichten gipfelte dann in der Entlassung von zwei C-Level Führungskräften, die beschuldigt wurden, Schmiergelder von Lieferanten kassiert zu haben. Nun hat der langjährige Hauptaktionär und frühere Retter des Unternehmens, Wim de Pundert, die CEO-Aufgaben übernommen, um den Wohnmobilhersteller zu stabilisieren und neu zu positionieren. Negative Schlagzeilen erschütterten das Vertrauen der Anleger, und auch die Handels- und Finanzierungspartner mussten beruhigt werden. Herr de Pundert steht nun an der Spitze des neu gestalteten Vorstands, und wir glauben, dass er der richtige Mann für diese Aufgabe ist, da er und sein Team die letzte große Umstrukturierung im Jahr 2009 geleitet haben. KTA hat kürzlich eine Einigung mit ihrem Bankkonsortium erzielt und eine Reihe von Initiativen angekündigt, um die Probleme anzugehen und die Glaubwürdigkeit wiederherzustellen. Der Wohnmobilhersteller ist noch nicht über den Berg, aber wir sehen bei KTA ein Wertsteigerungspotenzial, während die nicht überzeugten Anleger immer noch die Chancen für einen erfolgreichen Turnaround einschätzen. Eine Reihe von Branchen-Checks untermauern unseren Optimismus, und wir stufen KTA weiterhin mit Kaufen ein. Unser unverändertes Kursziel von EUR29 entspricht einem Aufwärtspotenzial von 127%.

First Berlin Equity Research has published a research update on Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 29.00 price target.



Abstract:

Knaus Tabbert shares have been on a losing streak since the middle of July having shed some 60% in value in the wake of three profit warnings and internal upheaval. The run of bad news then climaxed with the firing of two C-level execs accused of trousering supplier kickbacks. Now long-time anchor shareholder and previous company saviour, Wim de Pundert, has taken over CEO duties to stabilise and reposition the RV maker. Negative headlines shook investor confidence, while trade and financing partners also needed reassuring. Mr de Pundert now heads the revamped executive board, and we think he is the right man for the job, since his team masterminded the last major restructuring in 2009. KTA recently struck an agreement with its lender consortium and announced a series of initiatives to address the trouble and start to re-establish credibility. The RV maker is not out of the woods yet but we see value in KTA, while unconvinced investors grapple with the odds of a successful turnaround. A number of industry checks underpin our optimism, and we stick to our Buy rating. Our EUR29 TP equates to 127% upside.



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



You can download the research here: http://www.more-ir.de/d/32246.pdf

Contact for questions:

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



