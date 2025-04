Die Ölpreise starten mit leichten Gewinnen in die neue Woche. Unterstützend wirken steigende Rohölimporte Chinas und erste Zollausschlüsse der USA. Auch in Deutschland und der Schweiz zeigen sich die Heizölpreise mit durchschnittlich 0,6 Cent bzw. 1,4 Rappen pro Liter fester. In Österreich haben es Verbraucher deutlich entspannter und können mit leichten Abschlägen rechnen. Nach der bestellstarken ...

