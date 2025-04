HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hugo Boss vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. Analyst Jörg Frey prognostizierte in einer am Montag vorliegenden Studie einen schwachen Jahresauftakt, aber eine Erholung im zweiten Jahresviertel. Der US-Markt sei mit einem Umsatzanteil von fast 20 Prozent der größte Einzelmarkt des Modekonzerns, was die gegenwärtigen Zollstreitigkeiten zu einem Risiko mache./bek/laVeröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2025 / 08:15 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A1PHFF7