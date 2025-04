Der britische Busbetreiber First Bus will 70 Millionen Pfund in die Anschaffung von 160 emissionsfreien Bussen für den Westen Englands investieren. Die Ankündigung erfolgt, nachdem die Region für ihren ÖPNV Fördermittel erhalten hat, um die emissionsfreie Flotte dort auszubauen. Konkret sicherte sich die West of England Combined Authority in der zweiten Runde des ZEBRA-2-Programms (Zero Emission Bus Regional Area) 19,89 Millionen Pfund, um weitere ...

