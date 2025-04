© Foto: Mark Lennihan/AP/dpa

Goldman Sachs reiht sich in die beginnende Berichtssaison ein und liefert gute Geschäftszahlen. Die Aktie springt an.Die Goldman Sachs Group hat heute für das erste Quartal, das am 31. März 2025 endete, Nettoumsätze in Höhe von 15,06 Milliarden US-Dollar und einen Nettogewinn von 4,74 Milliarden US-Dollar bekannt gegeben. Der verwässerte Gewinn je Aktie (EPS) lag bei 14,12 US-Dollar, die annualisierte Eigenkapitalrendite (ROE) für Stammaktionäre betrug 16,9 Prozent. David Solomon, Chairman und CEO von Goldman Sachs, erklärte: "Unsere starken Ergebnisse in diesem Quartal zeigen deutlich: In Zeiten großer Unsicherheit wenden sich die Kunden an Goldman Sachs - für Umsetzungskraft und …