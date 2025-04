Apple im Zickzack der Zollpolitik - Erleichterungsrallye trifft politische Realität

Die Apple-Aktie bewegt sich erneut im Spannungsfeld zwischen geopolitischem Risiko und operativer Stärke. Nachdem das Papier am vergangenen Freitag bereits auf Erholungskurs war und an der Nasdaq bei 198,15 US-Dollar schloss, deuten die aktuell in Europa gehandelten Kurse auf einen weiteren deutlichen Aufschlag hin - umgerechnet rund 208,40 US-Dollar. Das entspricht einem Plus von knapp 5,5 Prozent. Doch neue Äußerungen aus dem Weißen Haus dämpfen die frische Euphorie bereits wieder.

Operativ stark, aber unter Druck

Die jüngsten Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 fielen durchwachsen aus. Apple meldete einen Umsatz von 124,3 Milliarden US-Dollar - eine Steigerung von vier Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Quartalsgewinn je Aktie lag bei 2,40 US-Dollar, eine Steigerung von zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der weltweit iPhone-Absatz schwächelte jedoch, vor allem in China, wo heimische Anbieter zunehmend Marktanteile gewinnen.

Strategisch setzt Apple auf zwei Säulen: Innovation und Diversifizierung. Das Dienstegeschäft mit Apple Music, iCloud und anderen digitalen Abos stabilisiert die Margen und entwickelt sich zur tragenden Säule. Mit der neuen KI-Plattform "Apple Intelligence" will CEO Tim Cook den nächsten Innovationszyklus einleiten - erste Impulse auf dem Absatzmarkt sind sichtbar, der ganz große Durchbruch steht jedoch noch aus.

Gleichzeitig treibt Apple die geografische Diversifizierung seiner Lieferkette voran. Rund 14 Prozent der iPhones werden inzwischen in Indien gefertigt, bis 2028 sollen es 25 Prozent sein. Auch Vietnam gewinnt an Bedeutung - ein strategischer Schritt, um die Abhängigkeit von China zu reduzieren.

Am Freitagabend dann die Kehrtwende: Die US-Zollbehörde CBP veröffentlichte ein Memorandum, das zahlreiche Elektronikartikel rückwirkend von den neuen Importzöllen ausnimmt.

Handelsminister Howard Lutnick erklärte jedoch gegenüber ABC, die Maßnahme sei nur temporär und könne jederzeit widerrufen werden. Diese widersprüchlichen Signale setzen Apple unter Druck. Die Planbarkeit leidet, Investoren bleiben wachsam.

Von 47 bewertenden Analysten sprechen sich 24 für ein "Strong Buy" aus, acht empfehlen den Kauf, zwölf raten zum Halten. Nur drei Analysten votieren für "Sell". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 247,93 US-Dollar - rund 18,4 Prozent über der aktuellen Indikation.

APPLE INC. Tageschart

Betrachtungszeitraum: 04.03.2021- 14.04.2025. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Charttechnisches Bild

Die technische Lage hat sich mit dem jüngsten Kurssprung aufgehellt. Nach dem Schlusskurs vom Freitag bei 198,15 US-Dollar deutet die aktuelle Indikation von 208,40 US-Dollar auf einen dynamischen Ausbruch über Widerstände bei 200 US-Dollar hin.

Die nächste charttechnische Hürde wartet bei 228 US-Dollar - in etwa auf Höhe der 200-Tage-Linie. Wird dieser Bereich durchbrochen, wird das Chartbild eindeutig freundlicher. Auf der Unterseite gilt die Zone um 195 US-Dollar als kurzfristiger Support. Darunter rücken die Tiefs bei 182 US- wieder ins Blickfeld - derzeit jedoch mit abnehmender Wahrscheinlichkeit.

Hinweis: Alle Kursdaten beziehen sich auf den Stand vom 12. bis 14. April 2025. Die aktuelle politische Nachrichtenlage kann kurzfristige Bewegungen erheblich beeinflussen.

