Knapp ein Viertel deutscher Pharma-Exporte ging 2024 in die USA

Die USA sind im vergangenen Jahr die wichtigste Export-Destination für deutsche Pharmaprodukte gewesen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, ging 2024 knapp ein Viertel (23,8 Prozent) aller deutschen Pharma-Exporte in die USA. Die Ausfuhren pharmazeutischer Erzeugnisse dorthin hatten einen Wert von rund 27,0 Milliarden Euro. Betrachtet man die meistexportierten Waren aus Deutschland, hatten die USA als Abnehmer auch bei Luft- und Raumfahrzeugen (17,1 Prozent, 5,8 Milliarden Euro) sowie bei optischen und fotografischen Erzeugnissen (14,9 Prozent, 11,8 Milliarden Euro) einen besonders hohen Anteil.

Südkorea kündigt Zoll-Verhandlungen mit USA an

Südkoreas amtierender Präsident Han Duck-soo hat Verhandlungen seines Landes mit den USA über deren Importzölle angekündigt. Han teilte am Montag bei einem Treffen mit Regierungsvertretern und Wirtschaftsführern in Seoul mit, dass ein südkoreanisches Verhandlungsteam unter Leitung des Handelsministers so bald wie möglich in die USA reisen werde, wie sein Büro mitteilte. Han sagte demnach, dass bei den Verhandlungen nicht nur Zölle, sondern auch andere Themen, die für beide Länder von Interesse sind, behandelt werden sollten, darunter die Zusammenarbeit in den Bereichen Energie und Schiffbau. Han versprach rasche Konsultationen auf Ministerebene und auf anderen Ebenen, um eine für beide Seiten vorteilhafte Vereinbarung zu finden, so die Erklärung.

Bundeskartellamt genehmigt Unicredit-Aufstockung bei Commerzbank

Das Bundeskartellamt steht einer Beteiligung der Unicredit an der Commerzbank von knapp 30 Prozent nicht im Weg. Die italienische Bank dürfe 29,99 Prozent an der Commerzbank erwerben, teilte die Behörde mit. Der Einstieg sei unter fusionsrechtlichen Gesichtspunkten freigegeben. Von der Europäischen Zentralbank hatte die Unicredit bereits grünes Licht für die Aufstockung erhalten. "Schon durch den angemeldeten Minderheitserwerb kommt es zu einer Stärkung der Marktposition der Unicredit im Privat- und Firmenkundengeschäft in Deutschland", sagte Kartellamtspräsident Andreas Mundt. "Wir haben uns deshalb die besonders betroffenen Finanzdienstleistungen intensiv angesehen. In allen Bereichen sind weitere bedeutende Wettbewerber tätig, weshalb das Vorhaben freizugeben war."

Schmid: Zölle könnten Fed-Fokus auf Inflation lenken

Die eskalierenden Handelsspannungen zwischen den USA und dem Rest der Welt könnten den Fokus der Fed nach Aussage von Kansas-City-Fed-Präsident Jeffrey Schmid von der Beschäftigungsentwicklung ab- und zur Inflation hinlenken. Schmid sagte, dass die US-Wirtschaft zwar aus einer Position der relativen Stärke in diese turbulente Zeit eingetreten sei, mit einem Wirtschaftswachstum von fast 3 Prozent und einer Arbeitslosenquote von 4,2 Prozent, dass aber die jüngste Wende an den Märkten und die wirtschaftliche Unsicherheit die Aufgabe der Federal Reserve erschwert hätten. Schmid machte deutlich, dass er nach wie vor für eine Eindämmung der Inflation eintrete, selbst wenn dies eine straffere Politik bedeute. "Ich bin nicht bereit, irgendwelche Risiken einzugehen, wenn es darum geht, die Glaubwürdigkeit der Fed in Bezug auf die Inflation zu erhalten", sagte er.

April 14, 2025 07:30 ET (11:30 GMT)

