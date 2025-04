EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: GEA Group Aktiengesellschaft / Aktienrückkauf

GEA Group Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



14.04.2025 / 14:00 CET/CEST

GEA Group Aktiengesellschaft: Aktienrückkauf 2023 - 2025 - Zweite Tranche Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten VO (EU) 2016/1052 Aktienrückkauf - 45. Zwischenmeldung und Schlussmeldung GEA schließt Aktienrückkauf erfolgreich mit einem Volumen von EUR 250 Mio. ab Im Zeitraum vom 7. April 2025 bis einschließlich 11. April 2025 wurden insgesamt Stück 221.367 Aktien im Rahmen der zweiten Tranche des Aktienrückkaufs der GEA Group Aktiengesellschaft erworben; der Beginn der zweiten Tranche des Aktienrückkaufs wurde mit Bekanntmachung vom 8. Mai 2024 (veröffentlicht am 13. Mai 2024) gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 angekündigt. Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt zurückerworben: Rückkauftag Aggregiertes Volumen

in Stück Gewichteter Durchschnittskurs 07.04.2025 50.000 49,2328 08.04.2025 36.353 50,0479 09.04.2025 37.815 49,4061 10.04.2025 31.200 51,7994 11.04.2025 65.999 51,0790

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite der GEA Group Aktiengesellschaft veröffentlicht (https://www.gea.com/de/company/investor-relations/share-information/share-buyback/). Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen der zweiten Tranche des Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 3. Juni 2024 bis einschließlich 11. April 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 5.378.681 Aktien. Damit konnte auch die zweite Tranche des Aktienrückkaufprogramms mit einem Volumen von insgesamt EUR 249.999.935,36 erfolgreich abgeschlossen werden. Die im Rahmen der ersten und zweiten Tranche insgesamt zurückerworbenen 9.529.412 Aktien machen 5,53 % des Grundkapitals der GEA Group Aktiengesellschaft aus. Das Volumen des Rückkaufs betrug insgesamt EUR 400.000.349,59; die Aktien wurden zu einem durchschnittlichen Kaufpreis von EUR 41,98 (ohne Erwerbsnebenkosten) erworben. Der Erwerb der Aktien der GEA Group Aktiengesellschaft erfolgte durch ein von der GEA Group Aktiengesellschaft beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Börse. Düsseldorf, 14. April 2025 GEA Group Aktiengesellschaft Der Vorstand



