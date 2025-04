NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank Goldman Sachs hat im ersten Quartal dank guter Geschäfte im Aktienhandel überraschend gut abgeschnitten. Die Konzernerträge wuchsen im Jahresvergleich um rund sechs Prozent auf knapp 15,1 Milliarden Dollar (13,3 Mrd Euro), wie die Bank am Montag in New York mitteilte. Unter dem Strich stand ein Überschuss von knapp 4,6 Dollar und damit 17 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Analysten hatten jeweils im Schnitt mit weniger gerechnet. Die Goldman-Sachs-Aktie legte im vorbörslichen US-Handel um gut ein Prozent zu.

Goldman Sachs reiht sich mit den Resultaten in die guten Ergebnisse von JPMorgan Chase und Morgan Stanley ein, die bereits in der vergangenen Woche ihre Quartalszahlen vorgelegt hatten.

Alleine im Geschäft rund um Aktien stiegen die Einnahmen in den ersten drei Monaten um 27 Prozent auf 4,2 Milliarden Dollar. Während die Marktvolatilität aufgrund der erratischen Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump in den vergangenen Wochen den Aktienhandel antrieb, hemmt sie die Bereitschaft der Kunden für große Fusionen und Finanzierungsvereinbarungen. Die Erträge des Unternehmens im Investmentbanking ging von 2,05 Milliarden auf gut 1,9 Milliarden Dollar zurück./mne/mis