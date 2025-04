Hong Kong (ots/PRNewswire) -OneOdio (https://www.oneodio.com/), eine professionelle DJ-Kopfhörer-Marke mit zehnjähriger Erfahrung, ist stolz darauf, die Markteinführung ihres Flaggschiff-Produkts, der Studio Max 1 (https://www.oneodio.com/products/oneodio-studio-max-1-dj-wireless-headphones-hi-res-audio) Wireless DJ Headphones, bekannt zu geben. Dieses bahnbrechende Produkt wurde in Zusammenarbeit mit der international gefeierten DJ Arianna entwickelt, die sich durch ihren innovativen Performance-Stil und ihre Chart-Mixes in der globalen Musikszene einen Namen gemacht hat.Die Studio Max 1 Wireless DJ Headphones stellen den Höhepunkt der innovativen Technik- und Designphilosophie von OneOdio dar. Der Kopfhörer wurde sorgfältig entwickelt, um die anspruchsvollen Anforderungen professioneller DJs zu erfüllen, und bietet ein leistungsstarkes und umfassendes Klangerlebnis. Die wichtigsten Merkmale sind:- 0,02-Sekunden-Ultra-Latenzzeit: Mit einer bahnbrechenden drahtlosen Reaktionszeit von 20 ms und der unabhängig entwickelten RAPID WILL+ Technologie gewährleistet das Studio Max 1 eine Echtzeit-Audioleistung und ermöglicht eine fehlerfreie Synchronisation bei Live-Auftritten.- Hervorragende Audioqualität: Ausgestattet mit LDAC-Unterstützung und Dual-Hi-Res-Audio-Zertifizierung liefern diese Kopfhörer tiefe Bässe, klare Höhen und ausgewogene Mitten und bieten DJs ein beeindruckendes Klangerlebnis.- Verlängerte Batterielebensdauer von 120 Stunden: Die Studio Max 1 wurde für die harten Anforderungen von Live-Auftritten entwickelt und bietet eine beeindruckende Akkulaufzeit, so dass DJs länger ohne Unterbrechung auftreten können.- Vielseitige 4-in-1-Konnektivität: Ganz gleich, ob Sie eine drahtlose oder kabelgebundene Verbindung herstellen oder zwischen mehreren Geräten umschalten, die Studio Max 1 passt sich mühelos an verschiedene Performance-Umgebungen an.Auf der CES-Messe im Januar dieses Jahres erhielten Studio Max 1 von Branchenexperten viel Anerkennung. Das Produkt erhielt insgesamt fünf renommierte Auszeichnungen - darunter die Gadgety Awards, Android Headlines Technology Awards und Reviewed Awards - und unterstreicht damit seine herausragende Qualität in Bezug auf Design, Leistung und Innovation.Jack, der visionäre Gründer von OneOdio, kommentierte die Markteinführung wie folgt: "Die Studio Max 1 verkörpern unser Engagement, die Grenzen der Audiotechnologie zu erweitern. Die Integration einer ultraniedrigen Latenz von 0,02 Sekunden und einer unübertroffenen Audioqualität in ein einziges, vielseitiges Paket war eine Herausforderung, die wir gerne angenommen haben. Unsere Zusammenarbeit mit DJ Arianna hat dieses Produkt mit Branchenkenntnissen aus erster Hand bereichert, und die Auszeichnungen, die es auf der CES erhalten hat, bestätigen unsere Bemühungen zusätzlich."Die Studio Max 1 Wireless DJ Headphones sind nicht nur für hervorragende Leistung, sondern auch für Komfort und Langlebigkeit ausgelegt und verfügen über ein schlankes, ergonomisches Design, das sich ideal für lange Sessions im Studio und auf der Bühne eignet.Die Studio Max 1 sind ab sofort im autorisierten Fachhandel und auf der offiziellen OneOdio-Website für nur 169,99 USD erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von OneOdio.Wer ist OneOdioOneOdio wurde 2013 gegründet und ist ein führender Hersteller von Audiogeräten. OneOdio hat es sich zur Aufgabe gemacht, Musikliebhabern auf der ganzen Welt professionelle Klangerlebnisse zu bieten, und hat immer wieder bahnbrechende Audioprodukte auf den Markt gebracht, darunter die Studio Pro-Serie, die Monitor-Serie, die Fusion-Serie und die Focus-Serie. Die Over-Ear-Kopfhörer von OneOdio sind weltweit präsent und rangieren in der Kopfhörerkategorie von Amazon stets unter den ersten drei Plätzen.Folgen Sie uns auf den sozialen Netzwerken:LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/oneodio-headphonesFacebook: https://www.facebook.com/oneodioInstagram: https://www.instagram.com/oneodioshop/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2659895/image_5029254_6830571.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/oneodio-stellt-studio-max-1-wireless-dj-headphones-vor--ein-flaggschiff-produkt-das-das-dj-erlebnis-neu-definieren-wird-302426226.htmlPressekontakt:Steven Xu,info@oneodio.com,+0085269403848Original-Content von: OneOdio, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171640/6013101