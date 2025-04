News von Trading-Treff.de Palantir ist mit einem schönen Gewinn in die neue Woche gestartet. Es ging um 1,74 % in den ersten halbe Stunde nach oben. Die Aktie kämpft nun bei 79,36 € mit dem Übertritt über die Marke von 80 €. Charttechnisch betrachtet ist der Wert seit Anfang 2025 indes allenfalls in einem sehr stabilen guten Seitwärts-Trend. Dabei waren die Kurse allerdings schon deutlich höher. Der Hochpunkt war bei 120 € erzielt worden, die Palantir ...

