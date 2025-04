Der Technologiekonzern verzeichnet trotz leichter Kursgewinne massive Jahresverluste, während Analysten ihre Prognosen vor den kommenden Quartalsergebnissen anpassen.

Die Danaher-Aktie konnte sich in den vergangenen Tagen leicht von ihrem kürzlich erreichten Jahrestief erholen. Mit einem aktuellen Kurs von 166,80 EUR (Stand: 14. April 2025, 13:07 Uhr) liegt die Aktie des Technologiekonzerns nur 4,59% über ihrem 52-Wochen-Tief vom 8. April 2025. Der heutige Handelstag brachte einen minimalen Gewinn von 0,17%, was einer Fortsetzung des vorsichtigen Aufwärtstrends der vergangenen Woche entspricht, in der die Aktie um 0,79% zulegen konnte.

Besonders bemerkenswert ist jedoch der dramatische Wertverlust der Danaher-Aktie im längerfristigen Vergleich: Mit einem Minus von 13,87% im letzten Monat und einem Jahresverlust von 26,03% gehört das Papier zu den schwächsten Performern im Technologiesektor. Seit Jahresbeginn summiert sich der Verlust bereits auf 25,54%. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 260,20 EUR, das am 1. August 2024 erreicht wurde, beträgt mittlerweile alarmierende 35,90%.

Analysten senken Kursziele vor Q1-Ergebnissen

Die bevorstehende Veröffentlichung der Quartalsergebnisse am 22. April 2025 wirft bereits ihre Schatten voraus. In den vergangenen Tagen haben mehrere Analysehäuser ihre Kursziele für Danaher nach unten korrigiert. Am 10. April wurde das Kursziel auf 205 USD gesenkt (zuvor 240 USD), während RBC zwei Tage zuvor sein Ziel von 270 USD auf 250 USD reduzierte, aber die "Outperform"-Einstufung beibehielt. Auch am 7. April gab es eine Anpassung von 275 USD auf 220 USD.

Trotz der jüngsten Kurszielsenkungen bleibt die Grundstimmung unter den Analysten überwiegend positiv. Von 27 Analysten, die Danaher bewerten, empfehlen 23 (85,2%) die Aktie zum Kauf oder stufen sie als überdurchschnittlich ein. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 259,06 USD, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial von 37,27% zum aktuellen Kurs signalisiert. Besonders bemerkenswert: Kein einziger Analyst rät zum Verkauf der Aktie, obwohl das Unternehmen mit einem erwarteten KGV von 26,5 für das kommende Jahr auf einem vergleichsweise hohen Bewertungsniveau gehandelt wird.

Die Dividendenerhöhung von 0,27 USD im Dezember 2024 auf 0,32 USD im März 2025 könnte ein positives Signal für Investoren darstellen, auch wenn die Ausschüttungsrendite weiterhin vergleichsweise gering ausfällt. Angesichts der aktuellen Kursschwäche und der bevorstehenden Quartalszahlen dürften Investoren mit Spannung auf den 22. April blicken, wenn Danaher seine Ergebnisse für das erste Quartal 2025 präsentiert.

