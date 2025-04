Berlin (ots) -Die Verbraucherorganisation Consumer Choice Center (CCC) äußert scharfe Kritik an den jüngsten Plänen der Europäischen Kommission, die Tabaksteuern in der EU drastisch zu erhöhen und erstmals Mindeststeuern auf risikoreduzierte Nikotinprodukte wie E-Zigaretten, Nikotinbeutel und erhitzte Tabakprodukte einzuführen."Diese Steuererhöhungen sind eine zusätzliche Belastung für Verbraucher, die bereits unter den Auswirkungen des aktuellen Zollkriegs leiden", erklärt Fred Roeder, Geschäftsführer des Consumer Choice Center. "Anstatt den Zugang zu weniger schädlichen Alternativen zu erleichtern, verteuert die EU diese Produkte und untergräbt damit die Bemühungen zur Schadensminimierung."Laut einem Bericht der BILD plant die EU-Kommission, die Tabaksteuer um bis zu 30 Prozent zu erhöhen und erstmals Mindeststeuern auf Produkte wie E-Zigaretten und Nikotinbeutel einzuführen. Diese Maßnahmen sollen den Tabakkonsum eindämmen, könnten jedoch unbeabsichtigte negative Folgen haben."Die Einführung von Mindeststeuern auf risikoreduzierte Produkte sendet das falsche Signal", so Roeder weiter. "Statt Rauchern den Umstieg auf weniger schädliche Alternativen zu erleichtern, werden diese durch höhere Preise abgeschreckt. Das konterkariert das Ziel, die Raucherquote zu senken."Über das Consumer Choice Center: Das Consumer Choice Center ist eine globale Verbraucherorganisation, die sich für Wahlfreiheit, Innovation und evidenzbasierte Politikgestaltung einsetzt. Sie vertritt die Interessen von Verbrauchern in verschiedenen politischen Bereichen, darunter Gesundheit, Technologie und Handel.Pressekontakt:Fred RoederGeschäftsführerConsumer Choice Centerinfo@consumerchoicecenter.orgOriginal-Content von: Consumer Choice Center, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172963/6013171