Michael Rüdiger und Dr. Marcus Schenck sollen in den Aufsichtsrat der Vonovia SE einziehen

Bochum, 14. April 2025. Der Aufsichtsrat der Vonovia SE hat beschlossen, der Hauptversammlung am 28. Mai 2025 Michael Rüdiger und Dr. Marcus Schenck zur Wahl für den Aufsichtsrat der Vonovia SE vorzuschlagen. Sie werden damit auf die aktuellen Aufsichtsratsmitglieder Dr. Ute Geipel-Faber und Hildegard Müller folgen, deren Mandate mit der diesjährigen Hauptversammlung enden. "Ich freue mich über die Nominierung von Michael Rüdiger und Dr. Marcus Schenck. Durch ihre bisherige Tätigkeit im Aufsichtsrat großer Unternehmen und mit ihrer internationalen Erfahrung als

Manager werden beide maßgeblich dazu beitragen, die Entwicklung von Vonovia mitzugestalten", sagt Clara C. Streit, Vorsitzende des Aufsichtsrates der Vonovia SE. "Michael Rüdiger ist seit mehr als 25 Jahren als Manager in namhaften Unternehmen rund um Finanzdienstleistungen aktiv. Durch seine langjährige Tätigkeit als Aufsichtsrat der Evonik verfügt er zudem über fundiertes Wissen über das Ruhrgebiet. Dr. Marcus Schenck bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in verschiedenen Führungspositionen in der Energie- und Finanzbranche mit. Als ehemaliger Vorstand von E.ON und aktueller Aufsichtsrat von Uniper kennt er sich exzellent mit regulierten Märkten aus." "Dr. Ute Geipel-Faber und Hildegard Müller danke ich besonders herzlich für die vertrauensvolle, langjährige Zusammenarbeit im Aufsichtsrat. Mit wertvoller Expertise, offenen Perspektiven und hohem Engagement haben sie sehr wesentlich den Weg von Vonovia zum Marktführer mitgeprägt", betont Streit. Michael Rüdiger ist Mitglied des Aufsichtsrates und Vorsitzender des Prüfungsausschusses der Evonik Industries AG und Vorsitzender des Aufsichtsrats der BlackRock Asset Management Deutschland AG. Von 2020 bis 2024 gehörte er dem Aufsichtsrat der Deutsche Börse AG an. Bevor sich der studierte Diplom Kaufmann als Unternehmensberater selbstständig machte, war er von 2012 bis 2019 als Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale AöR tätig.

Deka, das Wertpapierhaus der Sparkassen, ist auf das Kapitalmarktgeschäft und Asset Management ausgerichtet und ist einer der führenden Immobilien-Investmentmanager in Deutschland. Der promovierte Diplom-Volkswirt Dr. Marcus Schenck verantwortet seit 2022 als Mitglied des Global Management Committee Financial Advisory der Lazard & Co. GmbH die Märkte Deutschland, Österreich und Schweiz. Außerdem ist er Mitglied des Aufsichtsrates der Uniper SE. Während seiner Karriere war Dr. Schenck bereits als Finanzvorstand für die E.ON SE sowie für die Deutsche Bank AG tätig. Hier verantwortete er später stellvertretend den Vorstandsvorsitz und war als Co-Head der Corporate und Investment Bank beschäftigt, bevor er 2019 als Partner zu Perella Weinberg Partners nach London wechselte. Der aktuelle Aufsichtsrat der Vonovia SE Der Aufsichtsrat besteht aus zehn unabhängigen Mitgliedern:

Clara C. Streit (Vorsitzende des Aufsichtsrates),

Vitus Eckert (stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates),

Birgit M. Bohle, Jürgen Fenk, Dr. Florian Funck, Dr. Ute Geipel-Faber, Dr. Daniela Gerd tom Markotten, Matthias Hünlein, Hildegard Müller und Dr. Ariane Reinhart. Finanzkalender 2025: 7. Mai 2025: Zwischenbericht 1. Quartal 2025 28. Mai 2025: ordentliche Hauptversammlung 6. August 2025: Halbjahresbericht 2025 5. November 2025: Zwischenbericht 3. Quartal 2025 Über Vonovia Die Vonovia SE ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen, das über einer Million Menschen ein Zuhause bietet. Heute besitzt Vonovia rund 540.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen Deutsch-lands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 73.400 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei zirka 82 Mrd. €. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieterinnen und Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung. Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert. Im September 2015 wurde die Aktie in den DAX aufgenommen. Außerdem gehört die Aktie der Vonovia SE zahlreichen weiteren nationalen und internationalen Indizes an, darunter DAX 50 ESG, Dow Jones Sustainability Index Europe, STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe und GPR 250 World. Vonovia beschäftigt rund 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



