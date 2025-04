Basel (ots) -Es ist soweit: Der 69. Eurovision Song Contest ist definitiv in Basel angekommen. Seit einer Woche wird die Bühne in der St. Jakobshalle aufgebaut. Nach monatelanger Planung und intensiver Arbeit läuft der Countdown: noch vier Wochen bis zum ersten Halbfinale. Und alles deutet darauf hin, dass der ESC 2025 ein ganz besonderer werden wird.Am Sonntag, 11. Mai, beginnt das Eurovision-Abenteuer mit einem besonderen Moment für Fans aus dem In- und Ausland, Acts und die ganze Bevölkerung. Es beginnt die Opening Ceremony, welche die ESC-Woche offiziell eröffnet. Auf einem türkisfarbenen Teppich schreiten die 37 Delegationen - begleitet vom Jubel der Fans und dem Klang ihres jeweiligen Songs - über den Marktplatz. Dort werden sie erwartet von Oldtimer-Trams, die sie im Schritttempo Richtung Messegelände fahren. Begleitet von Formationen unterschiedlichster Stilrichtungen - von Basler Trommlerinnen und Pfeifern, einem Auszug aus der Basler Fasnacht über Tanzensembles, Schulklassen und Guggen bis zu Alphornbläsern und Techno-Acts - wird der Weg durch die Stadt zur klingenden Parade.Die Parade startet um 14:00 Uhr. Rund zwei Stunden lang können Besuchende das Spektakel entlang der Strecke live miterleben. Ab ca. 15:15 Uhr treffen die ersten Delegationen auf der grossen Bühne im Eurovision Village bei der Messe Basel ein und werden dort vom Publikum empfangen, welches für die Bevölkerung ein kostenloses Highlight der Woche darstellt.Eurovision Song Contest 2025: Die drei Shows stehenDie Bühne in der St. Jakobshalle nimmt Gestalt an, und der Countdown läuft: noch vier Wochen bis zum ersten Halbfinale. Dieses Jahr setzt der ESC neue Massstäbe, sowohl was die Performances der 37 teilnehmenden Länder betrifft als auch in Sachen Openings und Intervall Acts. Dank einer enorm wandelbaren Bühne und eines der hochmodernsten Beleuchtungssysteme.Yves Schifferle, Head of Show: "Das Publikum darf sich auf Performances freuen, wie sie beim Eurovision Song Contest noch nie zu sehen waren. Wir überschreiten kreative und technische Grenzen und loten aus, was auf einer Live-Bühne überhaupt möglich ist."Drei Shows - Drei Geschichten - Eine Botschaft: Welcome HomeDer ESC 2025 steht ganz im Zeichen der Rückkehr zu seinen Ursprüngen in der Schweiz. Jede Show erzählt eine eigene Geschichte, vereint unter dem Motto "Welcome Home":- Halbfinale 1 (13. Mai): "Where It All Began" - eine Hommage an die ESC-Geburtsstätte Schweiz.- Halbfinale 2 (15. Mai): "Eurovision Fans" - eine Party für alle, die den ESC lieben- Grand Final (17. Mai): "Let's Celebrate A New Winner" - 26 Länder kämpfen um die begehrte Glastrophäe und ganz Europa fiebert und feiert mit. Grosse Emotionen und Spannung bis in die frühen Morgenstunden garantiert.Moderation: Hazel Brugger, Sandra Studer & Michelle Hunziker (nur am Samstag)Opening- & Intervall-Acts: überraschend, emotional, schweizerischVon Alphorn bis Avantgarde - der ESC 2025 schlägt eine Brücke zwischen Tradition und Moderne. Getreu dem Motto "United by Music" vereinen die Opening- und Intervall-Acts des ESC 2025 musikalische Genres und Perspektiven mit überraschenden Momenten und einem Mix aus Schweizer Identität und internationaler Popkultur.Als erster von vielen weiteren nationalen und internationalen Intervall Acts wurde in Basel heute die kraftvolle Hommage an die Schweizer ESC-Geschichte bekanntgegeben. Dafür stehen sie erstmals gemeinsam auf der Bühne: Paola, Peter, Sue & Marc, Luca Hänni und Gjon's Tears - in einem Medley, das das musikalische ESC-Erbe der Schweiz feiert. Ausserdem wird auch jenem historischen Moment Tribut gezollt, der das alles erst möglich gemacht hat: Nemos beeindruckendem Sieg 2024 in Malmö, der den ESC zurück in die Schweiz brachte.Weitere Acts und Überraschungen werden sukzessive auf den Social-Media-Kanälen der SRG und Eurovision bekannt gegeben. Das elaborierte Showkonzept finden sie hier (https://srgssr.sharepoint.com/sites/Eurovision2025Hostcity/_layouts/15/download.aspx?UniqueId=b3d6f09d-2c20-4d34-bc95-2d6aed9917e6).Postcards: Die Schweiz durch die Augen der Künstler:innen erlebenJeder der 37 Acts hat in den Wochen vor dem ESC die Schweiz auf persönliche Weise entdeckt, um die sogenannten "Postcards" zu drehen. Begleitet wurden sie dabei von lokalen Gastgeber:innen, die ihnen ihre Heimat näher bringen. Entstanden ist eine Serie von Kurzfilmen, die jede:n Künstler:in als Hauptfigur einer persönlichen Reise zeigen - voller Neugier, Begegnung und Emotion. Die kulturelle und landschaftliche Vielfalt der Schweiz wird erlebbar -aber immer durch die Augen der Künstler:innen. Liste mit allen Regionen finden Sie hier (https://srgssr.sharepoint.com/sites/Eurovision2025Hostcity/_layouts/15/download.aspx?UniqueId=10093e58-9bfc-486c-91a6-1056cce973a8).Public Value: Weltrekord, Musik für mehrere Sinne und eine Plattform für SieDer ESC 2025 soll durch konkrete Projekte und Anlässe ein Fest für die ganze Gesellschaft und damit mehr als die Shows in der Arena werden. Am 3. Mai 2025 finden in Basel beispielsweise zwei Partys statt: Die ESC-Disco 60+ - organisiert von der SRG und Pro Senectute Schweiz mit der Unterstützung der Basler Kantonalbank und Pro Senectute beider Basel - ist mit über 1400 Tickets bereits ausverkauft und wird damit die wohl grösste Ü60-Disco der Welt.Die zweite Disco, "Feel the Beat", ist für Menschen mit und ohne Hörbeeinträchtigung und wird von der SRG, dem Schweizerischen Gehörlosenbund und Sonos organisiert. Die Initiative wird durch die Unterstützung von Novartis ermöglicht. Das Resultat: Ein inklusives Erlebnis mit vibrierenden Tanzböden und visuellen Effekten in der Voltahalle. Am Vortag können Gruppen und Schulklassen den speziellen und eigens konzipierten Tanzboden und die visuellen Effekte erleben. Expert:innen sensibilisieren dabei für das Thema Gehörlosigkeit. Weitere Informationen und Tickets finden Sie hier: Disco "Feel the Beat" - SRG SSR (https://publicvalue.srgssr.ch/disco-feel-the-beat/).ESC 2025 - barrierefrei feiernAm 13. und 15. Mai gehen in Basel die beiden Semi-Finals und am 17. Mai das Grand Final des ESC über die Bühne. Die SRG überträgt die drei Fernsehshows live. Sie stellt in Rücksprache mit den Sinnesbehindertenverbänden sicher, dass die Bedürfnisse von hör- oder sehbehinderten Menschen berücksichtigt werden und die Sendungen auf RSI, RTS und SRF audiodeskribiert, untertitelt und in Gebärdensprache zugänglich sind. ESC-Fans, die vor Ort in der St. Jakobshalle am Event teilnehmen, haben über das Webangebot von "accessify.live" Zugriff auf das barrierefreie Programmangebot der SRG. Besucher:innen mit Hörgeräten oder Cochlea-Implantaten können sich ebenfalls mit dem Angebot von accessify.live verbinden, um die Moderation in der Halle über den ultraschnellen Audio-Stream zu hören - und bei Bedarf mitzulesen und zu übersetzen. Weite Informationen finden Sie hier: ESC 2025: barrierefreies Angebot auf RSI, RTS und SRF. (https://www.srgssr.ch/de/news-medien/news/esc-2025-barrierefreies-angebot-auf-rsi-rts-und-srf)Der ESC 2025 umfasst auch viele kleinere Projekte und Events, bei der die Schweizer Bevölkerung selber aktiv werden kann. Um einen Überblick über diese Aktivitäten zu erhalten, gibt es erstmals beim ESC die Community-Plattform "ESC unites". Das ist ein gemeinsames Projekt des ESC 2025 und der Glückskette.Mit dem Eintragen des eigenen Events werden die Organisator:innen Teil des ESC-Spirits 2025. Zudem kann optional der Event für eine Spendensammlung für die Glückskette genutzt und so zum Solidaritätsgedanken beitragen werden. Die einzelnen Community-Projekte erhalten nach einer kurzen Prüfung grosse Visibilität, das Nutzungsrecht des Logos "ESC unites" - und mit etwas Glück besucht das ESC-Social-Media-Team den Event und berichtet darüber.Weitere Informationen zu diesen spannenden Projekten finden Sie unter folgendem Link (https://publicvalue.srgssr.ch/eurovision-song-contest-2025-a-celebration-for-all/)."Basel-Welcome Home"-App: Der ultimative ESC-Event und City GuideMit der offiziellen App "Basel-Welcome Home" wird Basel zum persönlichen ESC-Erlebnisort: Sie verbindet alle Eurovision-Highlights mit den schönsten Seiten der Stadt. Mit interaktiver Stadtkarte, Event-Updates in Echtzeit, persönlichen Empfehlungen und hilfreichen Tipps wird die App zum idealen Begleiter für ESC-Fans - und alle, die Basel neu entdecken möchten. Die App ist ab Anfang Mai kostenlos in allen gängigen App-Stores verfügbar.Bequem hin - sicher zurück: Mit der SBB zum ESCMit ihrem umfangreichen ÖV-Angebot ermöglichen die SBB als offizielle Dienstleistungspartnerin des Eurovision Song Contest und die Transportunternehmen aus der Region Basel den Besuchenden eine bequeme und nachhaltige Anreise sowie Rückreise zum und vom Eurovision Song Contest. Besitzer:innen eines Tickets für die ESC-Shows, für die Arena Plus und für den Eurovision-Club profitieren dabei am Showtag von einem Rabatt auf ein ÖV-Ticket ab einer Schweizer Ortschaft nach Basel im Wert von 20 Franken und reisen gratis hin und zurück im Netz des TNW, RVL und Distribus.Nach den Shows bringen eine Vielzahl zusätzlicher Busse, Trams und Shuttle-Züge die Besucher von Basel St. Jakob bis Basel SBB, wo sie Anschluss auf die letzten Verbindungen nach Zürich, Bern, Luzern und auf die letzten S-Bahnen in der Region haben. Zudem verkehren während der ganzen Woche nachts Trams und Busse in der Stadt Basel sowie S-Bahnen in der Region Basel. Am Finaltag verkehren für die Hinfahrt alle 20 Minuten Shuttlezüge von Basel SBB nach Basel St. Jakob. Nach Show-Schluss fahren alle 7 Minuten Shuttlezüge von Basel St. Jakob nach Basel SBB und von dort fahren Extrazüge nach Zürich, Bern, Lausanne, Biel/Bienne, Luzern. 