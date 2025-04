Haiger (ots) -Moderne Wohnkonzepte setzen auf offene Räume, helle Farben und eine reduzierte Einrichtung. Weniger ist mehr - und gerade deshalb muss jedes Einrichtungselement höchsten ästhetischen Ansprüchen genügen. Das gilt auch für die Feuerstätte: Sie soll nicht nur effizient heizen, sondern sich auch harmonisch in die Architektur des Raumes einfügen. Für dieses designorientierte Kundensegment hat ORANIER sein Sortiment erweitert - und präsentiert zur World of Fireplaces 2025 zwei neue Heizkaminkassetten, die Technik und Design auf höchstem Niveau vereinen.Großes Format - Stilvoll reduziert"Mit der neuen Heizkassetten-Linie reagieren wir auf die steigende Nachfrage nach in der Wand integrierten Feuerstätten und bieten erstmals Modelle mit 70 und 100 Zentimetern Breite sowie Heizleistungen von 6,5 bzw. 9 kW an", erklärt Nikolaus Fleischhacker, Geschäftsführer der ORANIER Heiztechnik. Für eine einfache Installation sind die Kassetten mit seitlichen Tragegriffen ausgestattet. Der Türanschlag ist wechselbar.Beide Modelle lassen sich mit bis zu 50 Zentimeter langen Holzscheiten bestücken. Hinter der großzügigen Panoramascheibe kommen die Flammen eindrucksvoll zur Geltung. Die Auskleidung mit weißem Feuerbeton, die im schlichtem Schwarz eingefasste Panoramascheibe und der schmale Türrahmen mit versenkbaren Griff unterstreichen das minimalistische Erscheinungsbild. Zwei besonders leise Ventilatoren verteilen die Wärme schnell und gleichmäßig im Raum - für ein komfortables und behagliches Wohngefühl.WOF 2025 - "Heiztechnik für dein Zuhause"Die neuen Heizkaminkassetten und weitere Produkt-Highlights präsentiert ORANIER vom 28. bis 30. April 2025 auf der World of Fireplaces in Leipzig. Fachbesucher sind herzlich eingeladen, sich in Halle 5 am Stand D23 persönlich zu informieren und mit dem ORANIER-Team ins Gespräch zu kommen. Mehr Informationen und das komplette Sortiment unter www.oranier.comPressekontakt:Oranier Heiztechnik GmbHDerya Turgay-HerzMarketingleitungOranier Straße 135708 HaigerTel.: +49 (0)2771 2630-327Fax: +49 (0)2771 2630-349E-Mail: marketing@oranier.comOriginal-Content von: Oranier Heiztechnik GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/80772/6013224