Der Speichertechnologie-Konzern verzeichnet kurzfristigen Kursaufschwung trotz Jahresverlust, während Analysten vor den Mai-Quartalszahlen erhebliches Potenzial sehen.

Die Aktie des US-amerikanischen Speichertechnologie-Spezialisten Netlist verzeichnet eine bemerkenswerte Aufwärtsbewegung, nachdem sie am 25. Februar 2025 ihr 52-Wochen-Tief bei 0,62 Euro erreicht hatte. Zum Handelsschluss am 14. April notierte der Wert bei 0,822 Euro, was einem Anstieg von 33,77 Prozent gegenüber dem Tiefststand entspricht. Allein in der vergangenen Woche legte die Aktie um 8,71 Prozent zu und liegt damit über ihrem 50-Tage-Durchschnitt von 0,80 Euro. Trotz des jüngsten Aufschwungs zeigt die langfristige Entwicklung weiterhin Schwäche - im Jahresvergleich steht ein Verlust von 32,18 Prozent, und vom 52-Wochen-Hoch bei 1,92 Euro, erreicht im Mai 2024, ist der Kurs noch immer 57,08 Prozent entfernt.

Fokus auf kommende Quartalszahlen und Analysteneinschätzung

Anleger richten ihren Blick nun auf die für den 7. Mai angekündigte Veröffentlichung der Ergebnisse zum ersten Quartal 2025. Die Erwartungen sind dabei durchaus positiv gefärbt, denn der einzige das Unternehmen beobachtende Analyst hat Netlist mit "Outperform" eingestuft und ein Kursziel von 2,00 USD ausgegeben. Dies würde einem Aufwärtspotenzial von knapp 114 Prozent entsprechen. Experten führen die hohe Volatilität der Aktie - aktuell bei 186,53 Prozent (annualisiert über 30 Tage) - auf die Positionierung des Unternehmens im wettbewerbsintensiven Markt für Speichertechnologien zurück, wo Netlist gegen Schwergewichte wie Samsung, Micron Technology und SK Hynix antritt.

