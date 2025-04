Der nordirische Bushersteller Wrightbus investiert 25 Millionen Pfund in die Entwicklung der nächsten Generation seiner Batterie- und Brennstoffzellenbusse. Dabei ist es erst wenige Wochen her, dass der Hersteller die zweite Generation seines Wasserstoff-Doppeldeckers Streetdeck Hydroliner vorgestellt hat. Bei den nun angekündigten 25 Millionen Pfund an Eigenmitteln für die Entwicklung handelt es sich umgerechnet um knapp 29 Millionen Euro. Wrightbus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...