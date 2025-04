Am Montag um 15.30 ist der FTC-Prozess gegen Meta gestartet. Die US-Wettbewerbsbehörde fordert, die Facebook-Mutter aufgrund ihrer Monopol-Stellung zu zerschlagen (DER AKTIONÄR berichtete). Im Vorfeld lässt der FTC-Vorsitzende Andrew Ferguson wenig Zweifel an seiner Haltung. Die Bank of America (BofA) macht Anlegern dagegen Hoffnung.Ferguson erklärte am 14. April kurz vor Prozessbeginn in einem Interview mit Fox Business, dass Meta "sicherlich" ein "Monopol" sei. Dabei lobte er zwar die Bedeutung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...