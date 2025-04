Ecuadors Gold-Champion verzeichnet rasante Wertsteigerung von 163% im Jahresvergleich, während Experten zur Vorsicht mahnen - Rekordhoch mit Fragezeichen

Nach einer beeindruckenden Rallye von über 163% im Jahresvergleich hat die Lundin Gold Aktie am 14. April 2025 ein neues 52-Wochen-Hoch erreicht. Der Kurs des kanadischen Goldminenbetreibers kletterte heute um 6,25% auf 33,00 Euro, was einer Steigerung von 19,39% innerhalb der letzten Woche entspricht. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens, das sich hauptsächlich durch sein Fruta del Norte Projekt in Ecuador auszeichnet, beläuft sich mittlerweile auf 7,48 Milliarden Euro. Besonders bemerkenswert ist die Performance seit Jahresbeginn mit einem Plus von 52,42%.

Analysten überwiegend neutral trotz starker Performance

Trotz der positiven Kursentwicklung bleiben die Experten vorsichtig: Von 14 Analysten stufen 9 die Aktie mit "Halten" ein, während nur 4 für Kaufen und einer für Underperform plädieren. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit umgerechnet etwa 29,90 Euro (42,83 CAD) sogar unter dem aktuellen Kurs, was auf begrenzte weitere Kurssteigerungspotenziale hindeutet. In den kommenden Wochen stehen wichtige Termine an, darunter eine Non-Deal Roadshow am 15. April sowie die Veröffentlichung der Q1-Ergebnisse am 8. Mai 2025. Die fundamentalen Kennzahlen zeigen ein gemischtes Bild: Während die Rentabilität mit hohen EBITDA-Margen überzeugt, wird die Bewertung mit einem aktuellen KGV von 18,69 und einem KUV von 6,67 von einigen Marktbeobachtern als ambitioniert eingestuft.

