Der Anbieter von Software zur Datenanalyse zieht einen Auftrag der NATO an Land und unterstützt künftig Streitkräfte im Einsatz. Sorgen von Investoren, wonach sich Europa unabhängiger von US-Firmen machen wird, werden erstmal entschärft. An der Börse kommt die Meldung gut an, die Papiere ziehen an. Das Verteidigungsbündnis NATO setzt künftig auf Software von Palantir. Wie die NATO Communications and Information Agency (NCIA) heute mitteilte, wurde Ende März der Kauf des Maven Smart System NATO (MSS ...

Den vollständigen Artikel lesen ...