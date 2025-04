Steinach / SG (ots) -Nach einer Phase gezielter Konsolidierung und Fokussierung setzt Heimat ein starkes Zeichen: Die Schweizer Marke für innovative Genussprodukte geht eine exklusive Partnerschaft mit SPAR Schweiz ein. Ab sofort sind die hochwertigen Hanfprodukte von Heimat in über 450 SPAR-Filialen und AVIA-Tankstellen in der ganzen Schweiz erhältlich.Mit dieser Kooperation bringt SPAR seinen Kundinnen und Kunden eine kuratierte Auswahl an Produkten, die Tradition und Moderne, Natürlichkeit und Innovation miteinander verbinden. Heimat setzt seit über zehn Jahren auf nachhaltige Produktion, biologische Inhaltsstoffe und regionale Rohstoffe - Werte, die sich nahtlos in die Philosophie von SPAR einfügen und den heutigen Konsumbedürfnissen gerecht werden.Heimat x Spar: Zwei Marken, ein QualitätsversprechenSPAR-Kundinnen und -Kunden dürfen sich auf ein sorgfältig kuratiertes Sortiment ausgewählter Heimat-Produkte freuen, das modernes Konsumverhalten mit Schweizer Qualität und verantwortungsvollem Umgang mit Hanf verbindet.- Premium Hanfblüten aus Schweizer Anbau: Naturbelassene Blüten, frei von künstlichen Zusätzen - für bewusste Konsumenten, die Wert auf Reinheit, Herkunft und Transparenz legen.Heimat ist die Vertrauensmarke der Schweiz - bei allen, die einen natürlichen und aufgeklärten Zugang zu Hanf suchen. - anerkannt von Behörden, geschätzt von Eltern und beliebt bei jungen Erwachsenen. Mit Aufklärungsarbeit, transparenter Kommunikation und hochwertigen Produkten hat sich Heimat als Pionier in der gesellschaftlich akzeptierten Integration von Hanfprodukten etabliert.Mit dem Heimat-Sortiment bringt SPAR nicht nur Innovation in die Regale, sondern auch ein Stück bewusste Schweizer Genusskultur - bewusst, sicher und für alle zugänglich.Gemeinsam stark: Eine Partnerschaft, die Verantwortung und Vertrauen verbindet"SPAR ist ein starker Partner, der unsere Vision von nachhaltigem Genuss teilt. In den letzten Jahren haben wir unser Fundament gestärkt, strategische Kooperationen ausgebaut und unser Netzwerk gezielt erweitert. Mit SPAR führen wir diesen Weg konsequent weiter. Diese Zusammenarbeit ist ein weiterer Meilenstein für die Zukunft unserer Marke", so Christian Hälg, Geschäftsführer der Heimat Manufaktur AG.Auch SPAR zeigt sich erfreut:"Unsere Kundinnen und Kunden legen grossen Wert auf Qualität, Innovation und Regionalität. Mit Heimat haben wir einen Partner, der genau diese Werte verkörpert und unser Sortiment auf glaubwürdige Weise bereichert."Blick in die ZukunftMit dieser Kooperation baut Heimat seine Präsenz im Schweizer Einzelhandel weiter aus und setzt ein klares Zeichen für Qualität, Regionalität und Innovation.Durch den konsequenten Fokus auf verantwortungsvollen Anbau, ehrliche Produktqualität und moderne Genusslösungen will Heimat auch in Zukunft neue Wege beschreiten und nachhaltige Trends mitgestalten.FAQ SPAR SchweizGibt es Heimat-Produkte bei SPAR?Ja, SPAR führt ausgewählte Produkte der Marke Heimat in über 450 Filialen und AVIA-Tankstellen in der ganzen Schweiz.Sind die Produkte bei SPAR naturbelassen?Ja. Heimat steht für biologische Inhaltsstoffe, Schweizer Herkunft und naturbelassene Rezepturen - ganz ohne Zusatzstoffe.Warum führt SPAR Heimat?Weil SPAR Kundinnen und Kunden hochwertige, verantwortungsvoll produzierte Produkte bieten will - Heimat passt mit seiner Philosophie perfekt dazu.Wie erkenne ich, ob meine SPAR-Filiale Heimat-Produkte hat?Frage direkt in deiner Filiale oder suche online nach "Heimat Produkte bei SPAR"Pressekontakt:Christian Hälg, CEOchristian.haelg@heimatkult.ch+41 71 446 12 12Website: www.heimatmanufaktur.chOriginal-Content von: Heimat Manufaktur AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100101824/100930547