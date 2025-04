Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, der Frühling ist die Lieblingsjahreszeit der Dividendenjäger, denn viele Unternehmen schütten traditionell in den Monaten März, April und Mai Gewinnbeteiligungen aus, die Investoren am Unternehmenserfolg teilhaben lassen. Gerade in volatilen Börsenphasen stehen Dividendenaktien dabei "hoch im Kurs", denn einmal festgelegte Ausschüttungen...

Den vollständigen Artikel lesen ...