© Foto: Rebecca Blackwell - picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Der Milliardär Peter Thiel, der PayPal und Palantir mitbegründet hat und der erste auswärtige Investor in Facebook war, hat ein neues Projekt. Mit General Matter will er die US-Kernkraft mit neuem Brennstoff beleben.In einem seltenen Schritt hat sich Tech-Milliardär Peter Thiel dem Vorstand eines neuen Startups angeschlossen, das in einem der sensibelsten Sektoren der Energieindustrie aktiv werden will: der Urananreicherung. General Matter, gegründet vom früheren SpaceX-Ingenieur und Founders-Fund-Partner Scott Nolan, hat in einer ersten Finanzierungsrunde 50 Millionen US-Dollar eingesammelt, wie Bloomberg zuerst berichtet hat. Angeführt wurde die Finanzierungsrunde von Thiels …