Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 14 avril/April 2025) - Seahawk Gold Corp. (the "Issuer") has announced a name change to Seahawk Ventures Inc.

Shares will begin trading under the new name and symbol and with a new CUSIP number on April 15, 2025.

The Exchange has determined that the Issuer has not met the continued listing requirements as set out in CSE Policy 2, Appendix A section 2.9.

In accordance with Policy 3.5(1), the Issuer has been designated as an Inactive Issuer and the .X extension is added to the trading symbol.

Pursuant to Policy 6 section 2.4, the Issuer may not rely on confidential price protection, nor may the Issuer complete any financing without prior Exchange approval.

Disclosure documents are available at www.thecse.com.

Please note that all open orders will be cancelled at the end of business on April 14, 2025. Dealers are reminded to re-enter their orders.

_________________________________

Seahawk Gold Corp. (l'« Émetteur ») a annoncé un changement de nom pour Seahawk Ventures Inc.

Les actions commenceront à être négociées sous le nouveau nom et le nouveau symbole et avec un nouveau numéro CUSIP le 15 avril 2025.

La Bourse a déterminé que L'émetteur n'a pas satisfait aux exigences de cotation continue telles qu'énoncées dans la Politique 2 de la CSE, Annexe A, section 2.9.

Conformément à la politique 3.5(1), l'émetteur a été désigné comme émetteur inactif et l'extension .X est ajoutée au symbole commercial.

Conformément à la Politique 6, section 2.4, l'Émetteur ne peut pas s'appuyer sur une protection confidentielle des prix, ni conclure un financement sans l'approbation préalable de la Bourse.

Les documents d'information sont disponibles sur www.thecse.com.

Veuillez noter que tous les ordres ouverts seront annulés à la fin des heures d'ouverture le 14 avril 2025. Il est rappelé aux courtiers de ressaisir leurs ordres.

Effective Date/ Date Effective : Le 15 avril/April 2025 Old symbol/Vieux symbole : SEAG New symbol/ Nouveau symbole : SEAG.X New CUSIP/ Nouveau CUSIP : 81202T 10 2 New ISIN/ Nouveau ISIN : CA 81202T 10 2 1 Old/Vieux CUSIP & ISIN : 81202L109/CA81202L1094

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)