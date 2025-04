XRP-Prognose: Enormes Kurspotenzial laut Experten

Die Kryptowährung Ripple (XRP) hat in den vergangenen Monaten für Schlagzeilen gesorgt, insbesondere durch einen massiven Preisanstieg Ende 2024. Analysten sehen trotz einer aktuellen Kursschwäche weiterhin großes Potenzial für XRP in den kommenden Jahren. Basierend auf fundierten Studien und Markteinschätzungen könnten Investoren vor einer spannenden Entwicklung stehen.

Standard Chartered Bank: XRP mit ambitionierten Kurszielen

Eine Analyse der Standard Chartered Bank prognostiziert für XRP beeindruckende Kurssteigerungen. Bis Ende 2025 wird ein Kursziel von 5,50 US-Dollar angestrebt, was einem Anstieg von 200 Prozent vom aktuellen Niveau entspricht. Für 2026 sieht die Bank ein Ziel von 8 US-Dollar, was eine Steigerung um 350 Prozent bedeuten würde.

Bis 2027 könnte XRP laut den Analysten erstmals zweistellig notieren und 10,40 US-Dollar erreichen - ein Anstieg von fast 500 Prozent. Für 2028 wird sogar ein Kurs von 12,50 US-Dollar als realistisch angesehen, was eine Rallye von 614 Prozent vom derzeitigen Stand ausmachen würde.

Weitere Analysten optimistisch für XRP

Nicht nur Standard Chartered ist bullish gestimmt. Der Krypto-Analyst Dark Defender sieht ebenfalls großes Potenzial und prognostiziert einen XRP-Kurs von bis zu 8 US-Dollar. Entscheidend sei der Durchbruch der 3-Dollar-Marke, um neues Momentum aufzubauen, gefolgt von einer bullischen 5-Wellen-Struktur, die zunächst 5,85 US-Dollar und später 8 US-Dollar ermöglichen könnte.

Trotz dieser positiven Einschätzungen bleibt der Markt vorsichtig. Auf der dezentralen Wettplattform Polymarket wird die Wahrscheinlichkeit für ein neues Allzeithoch von XRP in diesem Jahr mit nur 26 Prozent beziffert, was auf verbleibende Unsicherheiten hinweist.

Bitcoin Bull: Presale mit hohem Potenzial

Während XRP im Fokus steht, gewinnt ein weiteres Projekt an Aufmerksamkeit: Bitcoin Bull. Der Presale hat bereits 4,6 Millionen US-Dollar eingesammelt, angetrieben durch attraktive Anreize wie Token Burns, Airdrops echter Bitcoins und Staking-Prämien von 89 Prozent pro Jahr für die ersten zwei Jahre. Diese Belohnungen sind an Bitcoin-Meilensteine wie 100.000 oder 250.000 US-Dollar gekoppelt.

Das Projekt belohnt Anleger bei bestimmten Bitcoin-Kursmarken, etwa mit Token-Verbrennungen bei 125.000 US-Dollar oder einem großen Airdrop bei 250.000 US-Dollar. Mit über einer Milliarde gestakter Coins zeigt Bitcoin Bull eine starke Nachfrage und könnte eine interessante Alternative für Investoren sein.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.