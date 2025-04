Kryptomarkt in Aufruhr: Mantra (OM) crasht um 90 %, Solaxy (SOLX) im Fokus

Der Kryptomarkt erlebte kürzlich dramatische Ereignisse, die Anleger weltweit in Atem halten. Während die Kryptowährung Mantra (OM) einen beispiellosen Kurssturz hinlegte, rückt eine neue Layer-2-Lösung für Solana, Solaxy (SOLX), ins Rampenlicht. Dieser Artikel beleuchtet die Hintergründe des Mantra-Crashs, die Vorwürfe gegen Binance und die wachsende Begeisterung für Solaxy.

Mantra (OM) verliert über 90 % an Wert

In der Nacht von Sonntag auf Montag brach der Kurs von Mantra (OM) innerhalb weniger Minuten um über 90 % ein, was einen Schaden in Milliardenhöhe verursachte. Noch vor wenigen Stunden war OM mit einer Marktkapitalisierung von über 6 Milliarden Dollar eine der größten Kryptowährungen weltweit, bevor die Bewertung auf 670 Millionen Dollar abstürzte.

Die plötzliche Volatilität traf Anleger unvorbereitet, da der Kryptomarkt am Wochenende üblicherweise ruhig bleibt. Einige Investoren berichten auf Plattformen wie X von Millionenverlusten, während die Community nach Antworten sucht, was diesen massiven Einbruch ausgelöst haben könnte.

Vorwürfe gegen Binance und Insider-Verkäufe

Das Mantra-Team, angeführt von CEO John Patrick Mullin, macht die Kryptobörse Binance für den Crash verantwortlich und spricht von "rücksichtslosen Liquidierungen" während niedriger Liquidität. Binance hingegen betont, dass es regelmäßig Risikobewertungen durchführt und bereits seit Januar Warnhinweise für OM aufgrund geänderter Tokenomics ausgesprochen hatte.

Die Krypto-Community vermutet jedoch, dass Insider-Verkäufe eine größere Rolle gespielt haben könnten. OnChain-Daten zeigen, dass Laser Digital, ein strategischer Investor, kurz vor dem Crash ausgestiegen ist. Zudem sollen 17 Wallets in den Tagen vor dem Einbruch 43,6 Millionen OM-Token im Wert von 227 Millionen Dollar auf Börsen eingezahlt haben.

Solaxy (SOLX) Presale zieht Investoren an

Während Mantra weiter an Boden verliert, gewinnt Solaxy (SOLX) rasant an Popularität. Der laufende Presale hat bereits über 30 Millionen Dollar eingebracht, da Investoren die transparente Tokenomics und die Möglichkeit, Token zu einem Fixpreis zu erwerben, schätzen.

Solaxy bietet als erste Layer-2-Lösung für Solana ein großes Potenzial, die Solana-Main-Chain zu entlasten und ein eigenes Ökosystem für Token und dApps zu entwickeln. Analysten sehen in Solaxy ein Projekt mit Milliardenpotenzial, was den Token-Vorverkauf zu einem der begehrtesten ICOs des Jahres macht.

