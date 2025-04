Trotz massiver Kursverluste sehen Experten 27% Aufwärtspotenzial - Quartalszahlen könnten Trendwende einleiten.

Die Aktie des indischen Konglomerats Reliance Industries verzeichnet weiterhin eine negative Entwicklung und notiert aktuell bei 49,90 Euro, was einem minimalen Anstieg von 0,20% zum Vortag entspricht. Der Kurs hat sich zwar in der vergangenen Woche um 1,22% erholt, bewegt sich aber mit einem Minus von 24,62% im Jahresvergleich und einem Rückgang von 4,77% im letzten Monat weiterhin in einem klaren Abwärtstrend. Besonders auffällig ist der beträchtliche Abstand von 30,69% zum 52-Wochen-Hoch von 72,00 Euro, das im Juli 2024 erreicht wurde.

Analysten sehen erhebliches Aufwärtspotenzial

Trotz der anhaltenden Kursschwäche zeigen sich Finanzexperten überraschend optimistisch: Von den 35 Analysten, die Reliance Industries bewerten, sprechen sich 91,7% für einen Kauf oder eine Übergewichtung der Aktie aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 1.553 INR (indische Rupien), was einem Aufwärtspotenzial von 27,4% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht. Bemerkenswert ist dabei die relativ enge Bandbreite der Kursziele, die auf eine konsistente Einschätzung der zukünftigen Unternehmensentwicklung hindeutet. Die positive Grundhaltung der Experten hat sich in den letzten vier Monaten sogar noch verbessert, obwohl die Umsatzprognosen nach unten korrigiert wurden.

Anleger blicken nun gespannt auf den 18. April 2025, wenn Reliance Industries seine Ergebnisse für das vierte Quartal 2025 veröffentlichen wird. Diese könnten angesichts der gemischten fundamentalen Indikatoren - hohe Bewertung bei einem KGV von 23,18 für 2025 einerseits und starke Diversifikation in Schlüsselbranchen wie Petrochemie, Telekommunikation und Einzelhandel andererseits - richtungsweisend für die weitere Kursentwicklung sein.

