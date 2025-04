NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Erholung haben die wichtigsten US-Indizes zum Start am Donnerstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Bereits am Vortag war klar geworden, dass die Anleger die jüngsten Sorgen um Zölle, Wirtschaftswachstum und die Zukunft des US-Notenbankpräsidenten nicht einfach abhaken und bei moderateren Aussagen seitens der US-Regierung wieder unbeirrt Aktien kaufen.

Der Dow Jones Industrial gab im frühen Donnerstagshandel um 0,18 Prozent auf 39.535 Punkte nach. Der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 legte um 0,94 Prozent auf 18.870 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,46 Prozent auf 5.400 Punkte.

Quartalszahlen zeigten ein gemischtes Bild. So überzeugte der Halbleiterkonzern Texas Instruments die Anleger, die Papiere legten deutlich zu. Für IBM ging es kräftig bergab. Konzernchef Arvind Krishna fürchtet, dass die "America-First"-Politik von US-Präsident Donald Trump US-Unternehmen international schaden könnte./ajx/he

