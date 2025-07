Weltweiter Markt für sichere Kommunikation auf Kurs - Innovationen, Regulierung und geopolitische Unsicherheiten treiben Nachfrage

Anzeige / Werbung Der globale Markt für sichere Kommunikation steht vor einem kräftigen Wachstum: Die Experten von DiMarket erwarten bis 2025 ein Volumen von 15,7 Millionen US-Dollar - ein Plus, das einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 10,4 % bis 2033 entspricht. Haupttreiber dieser Entwicklung sind die rasche Verbreitung von IoT-Geräten, zunehmende Cyberbedrohungen und regulatorische Vorgaben. Besonders gefragt sind sichere Kommunikationslösungen in sicherheitsrelevanten Bereichen wie Militär und Verteidigung, Behörden, Unternehmen sowie im privaten Umfeld. Neue Technologien erfordern neue Sicherheitslösungen Innovationen wie Quantencomputing und Künstliche Intelligenz stellen klassische Sicherheitssysteme zunehmend auf die Probe. Die Folge: Eine steigende Nachfrage nach leistungsfähigen Verschlüsselungs- und Authentifizierungstechnologien. Der Markt gliedert sich nach Anwendungen - von militärischen über behördliche bis hin zu geschäftlichen und privaten Nutzern - sowie nach Typen: Hardware, Software und Dienstleistungen. Führende Anbieter sind unter anderem Thales Group (ISIN: FR0000121329), BlackBerry (ISIN: CA09228F1036), Airbus (ISIN: NL0000235190) und IBM (ISIN: US4592001014). Auch Harvest Technology (ISIN: AU0000082422) positioniert sich zunehmend als relevanter Akteur im Bereich sicherer, bandbreitenoptimierter Kommunikation und Remote-Operation-Lösungen. Militär, Behörden und Unternehmen im Fokus Besonders hoch konzentriert sich der Einsatz sicherer Kommunikation in den Bereichen Militär und Verteidigung - mit Fokus auf den Schutz sensibler Informationen. Auch staatliche Institutionen setzen auf abhörsichere Kanäle. Unternehmen wiederum investieren verstärkt in Lösungen, die ihre Daten und ihr geistiges Eigentum schützen. Zu den technologischen Grundpfeilern zählen starke Verschlüsselung, mehrstufige Authentifizierung - inklusive biometrischer Verfahren - sowie cloudbasierte Systeme für mehr Skalierbarkeit und Flexibilität. Regulatorischer Rückenwind für sichere Kommunikation Die Nachfrage wird zusätzlich von gesetzlichen Rahmenbedingungen wie der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) oder HIPAA gestützt, die den Einsatz sicherer Kommunikationslösungen verlangen. Gleichzeitig bieten VPNs zwar eine Alternative, reichen aber bei Authentifizierungsfunktionen nicht an spezialisierte Systeme heran. Die Hauptnutzer sind vor allem Regierungen und Großunternehmen, da sie besonders schützenswerte Daten verarbeiten. Die Branche ist zudem von Übernahmen geprägt: Große Tech-Konzerne kaufen gezielt Nischenanbieter, um ihr Portfolio zu erweitern. Harvest Technology profitiert hier von ihrer Spezialisierung auf integrierte Remote-Kommunikationslösungen für sicherheitskritische Sektoren. Mobile Sicherheit und Blockchain im Fokus der Trends Zunehmende mobile Nutzung im Berufsalltag steigert den Bedarf an sicheren mobilen Kommunikationslösungen. Die Ausweitung von IoT-Netzen macht sichere Protokolle unverzichtbar. Cloud-Lösungen gewinnen an Bedeutung - ebenso wie Blockchain, um Integrität und Nachvollziehbarkeit sicherzustellen. Künstliche Intelligenz hilft dabei, Angriffe frühzeitig zu erkennen und Abwehrmaßnahmen zu automatisieren. Nordamerika als Vorreiterregion - Regierungen als Schlüsselsegment Nordamerika ist führend im Markt - dank hoher Investitionen und technologischer Infrastruktur. Besonders stark nachgefragt wird sichere Kommunikation im Regierungssegment. Staaten setzen verstärkt auf Technologien, die nationale Sicherheitsinteressen schützen und Informationshoheit sichern. Breite Produktpalette: Von Geräten bis zu Sicherheitsservices Der Markt umfasst sowohl spezialisierte Hardware wie verschlüsselte Telefone, als auch Softwarelösungen für Verschlüsselung und Protokolle wie TLS oder SSH. Hinzu kommen Dienstleistungen wie Sicherheitsmanagement, Bedrohungsüberwachung und Reaktion auf Vorfälle. Harvest Technology bietet hier ein hochintegriertes Portfolio, das vor allem in abgelegenen und schwer zugänglichen Einsatzfeldern wie Offshore, Verteidigung und kritischer Infrastruktur punktet. Branchenüberblick: Regulatorik, Technologie und Partnerschaften als Treiber Der Report deckt sämtliche Aspekte ab: Marktsegmente, regionale Entwicklung, führende Anbieter, Chancen und Herausforderungen. Wachstumstreiber sind technologische Fortschritte, zunehmende Cyberangriffe und gesetzliche Anforderungen. Herausforderungen bleiben in Form komplexer Bedrohungslagen, Datenschutzbedenken und hoher Einstiegskosten. Innovation als Wachstumsmotor der Branche Entwicklungen setzen Impulse: Thales kooperiert mit Microsoft an Cloud-Lösungen, IBM präsentiert ein Zero-Trust-Kommunikationsframework. Zudem wird an quantensicheren Verschlüsselungen und Blockchain-basierten Protokollen gearbeitet. Auch Harvest Technology investiert in neue Technologien, um sicherheitskritische Kommunikation über große Entfernungen und bei niedriger Bandbreite zu ermöglichen - ein wachsendes Bedürfnis nicht nur in Verteidigung und Energie, sondern auch in der Raumfahrt und Offshore-Industrie. ---? ? Lassen Sie sich in den Verteiler für Harvest Technology oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Harvest Technology" oder "Nebenwerte".? ? Harvest Technology Group ISIN: AU0000082422 https://harvest.technology Disclaimer/Risikohinweis Interessenkonflikte: Mit Harvest Technology existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Harvest Technology. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Harvest Technology können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden. ? Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Harvest Technology einsehen: https://harvest.technology/investors/ ? Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes. ? Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet. ? Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Harvest Technology vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen. ? Zukunftsgerichtete Aussagen? Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen. ? Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. ? Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen? Dr. Reuter Investor Relations? Dr. Eva Reuter? Friedrich Ebert Anlage 35-37? 60327 Frankfurt? +49 (0) 69 1532 5857? www.dr-reuter.eu? www.small-microcap.eu? ? Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu? The post Weltweiter Markt für sichere Kommunikation auf Kurs - Innovationen, Regulierung und geopolitische Unsicherheiten treiben Nachfrage appeared first on Small- and MicroCap Equity. Enthaltene Werte: FR0000121329,NL0000235190,US4592001014,CA09228F1036,AU0000082422

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )