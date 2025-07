Anzeige / Werbung

Der weltweite Markt für sichere Kommunikation steht vor einem kräftigen Wachstum: Laut Prognosen von DiMarket soll das Marktvolumen bis 2025 auf 15,7 Millionen US-Dollar steigen. Das entspricht einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 10,4 % bis ins Jahr 2033. Haupttreiber dieser Entwicklung sind die zunehmende Verbreitung von IoT-Geräten, steigende Cyberbedrohungen sowie neue regulatorische Anforderungen. Besonders hoch ist der Bedarf in sicherheitskritischen Bereichen wie Militär und Verteidigung, Behörden, Unternehmen - aber auch im privaten Umfeld.

Technologiesprung als Herausforderung und Chance

Innovationen wie Quantencomputing und Künstliche Intelligenz stellen klassische Sicherheitssysteme zunehmend auf die Probe. Die Folge: Eine steigende Nachfrage nach leistungsfähigen Verschlüsselungs- und Authentifizierungstechnologien. Der Markt gliedert sich nach Anwendungen - von militärischen über behördliche bis hin zu geschäftlichen und privaten Nutzern - sowie nach Typen: Hardware, Software und Dienstleistungen. Führende Anbieter sind unter anderem Thales Group (ISIN: FR0000121329), BlackBerry (ISIN: CA09228F1036), Airbus (ISIN: NL0000235190) und IBM (ISIN: US4592001014). Auch Harvest Technology (ISIN: AU0000082422) positioniert sich zunehmend als relevanter Akteur im Bereich sicherer, bandbreitenoptimierter Kommunikation und Remote-Operation-Lösungen.

Schutz kritischer Daten im Zentrum des Interesses

Besonders im Fokus stehen militärische und staatliche Anwendungen - dort gilt der Schutz sensibler Daten als oberstes Gebot. Auch Unternehmen investieren verstärkt in sichere Kommunikationslösungen, um geistiges Eigentum und Geschäftsgeheimnisse zu schützen. Technologisch dominieren starke Verschlüsselungstechniken, mehrstufige Authentifizierungsverfahren - etwa biometrische Verfahren - sowie cloudbasierte Systeme, die Skalierbarkeit und Flexibilität gewährleisten.

Rechtlicher Rahmen schafft Planungssicherheit

Die regulatorische Landschaft gibt zusätzlichen Rückenwind: Vorgaben wie die DSGVO in Europa oder der US-amerikanische HIPAA verlangen den Einsatz sicherer Kommunikationslösungen. VPNs gelten als Einstiegslösung, reichen aber bei Authentifizierungsanforderungen nicht an spezialisierte Systeme heran. Die Hauptnutzer bleiben Regierungen und Großkonzerne, die mit besonders schützenswerten Informationen umgehen. Ein weiterer Branchentrend: Größere Tech-Konzerne kaufen gezielt Nischenanbieter. Davon profitiert auch Harvest Technology - mit seiner Spezialisierung auf integrierte Remote-Kommunikation für sicherheitskritische Sektoren.

Mobile Nutzung und Blockchain gewinnen an Bedeutung

Die wachsende Nutzung mobiler Geräte im Arbeitsalltag führt zu einem steigenden Bedarf an mobilen Sicherheitslösungen. Gleichzeitig bringt die Ausweitung der IoT-Infrastruktur neue Anforderungen an sichere Protokolle mit sich. Cloud-Systeme und Blockchain-Technologien rücken verstärkt in den Fokus - sie sollen Integrität und Nachvollziehbarkeit sicherstellen. Auch Künstliche Intelligenz gewinnt an Bedeutung: Sie hilft, Angriffe frühzeitig zu erkennen und automatisiert Gegenmaßnahmen einzuleiten.

Nordamerika als Vorreiter - Regierungen als Taktgeber

Nordamerika gilt als Leitregion des Marktes. Grund sind hohe technologische Investitionen und eine ausgebaute Infrastruktur. Besonders stark gefragt sind sichere Kommunikationslösungen im Regierungsumfeld. Staaten investieren gezielt in Technologien, die nationale Sicherheitsinteressen absichern und digitale Souveränität gewährleisten.

Vielfältige Produktlandschaft - Fokus auf Sicherheitsdienstleistungen

Der Markt ist breit aufgestellt: Er reicht von spezieller Hardware wie verschlüsselten Endgeräten bis hin zu Softwarelösungen für gängige Protokolle wie TLS oder SSH. Ergänzt wird das Angebot durch Dienstleistungen wie Sicherheitsmanagement, Bedrohungserkennung und Vorfallreaktion. Besonders stark aufgestellt zeigt sich hier Harvest Technology - mit einem umfassenden Portfolio für abgelegene Einsatzorte in der Verteidigung, Offshore-Industrie und kritischen Infrastruktur.

Marktüberblick: Treiber, Herausforderungen und Chancen

Der aktuelle Report gibt einen umfassenden Einblick in die Marktsegmente, regionale Entwicklungen, Schlüsselunternehmen sowie Chancen und Risiken. Die Wachstumstreiber sind klar: technologische Innovationen, zunehmende Bedrohungslagen im Cyberraum sowie gesetzliche Vorgaben. Zugleich bleibt der Markt herausfordernd - etwa durch komplexe Bedrohungsszenarien, Datenschutzanforderungen und hohe Einstiegskosten.

Zukunft durch Innovation: Von Zero Trust bis Quantenverschlüsselung

Die Branche entwickelt sich rasant: So arbeitet Thales mit Microsoft an cloudbasierten Lösungen, während IBM ein Zero-Trust-Kommunikationsframework vorstellt. Parallel entstehen neue Standards wie quantensichere Verschlüsselungen und Blockchain-basierte Protokolle. Auch Harvest Technology investiert gezielt in innovative Technologien, "um sicherheitskritische Kommunikation über große Entfernungen und bei niedriger Bandbreite zu ermöglichen" - ein wachsendes Bedürfnis, nicht nur im Verteidigungs- und Energiesektor, sondern auch in der Raumfahrt und Offshore-Branche.

Harvest Technology Group

ISIN: AU0000082422

https://harvest.technology



