Harvest Technology: Profitabilität ein Jahr früher in Sicht

Der Spezialist für Fernkommunikation, Harvest Technology Group (ISIN: AU0000053976), bewegt sich schneller als ursprünglich geplant in Richtung Profitabilität - und liegt nun ein Jahr vor dem eigenen Drei-Jahres-Zeitplan. Das Unternehmen plant, bereits vor Ende des Geschäftsjahres 2026 den ersten Monat mit positivem operativem EBITDA zu erreichen - deutlich früher als das ursprünglich anvisierte Ziel im Juli 2026.

Dank einer optimierten Kostenstruktur und neuer Vertriebsmodelle rechnet HTG mit einem erheblichen EBITDA-Schub durch niedrige Betriebskosten und margenstarke Produktlinien. Für das Geschäftsjahr 2026 wird ein Umsatz von über 5 Millionen AUD (ca. 2,8 Millionen Euro) erwartet, bei einem reduzierten EBITDA-Verlust von unter 1,5 Millionen AUD (ca. 840.000 Euro).

Wachstum mit Fokus auf Innovation und Effizienz

Phase drei des Plans konzentriert sich auf nachhaltiges Umsatzwachstum, Margenoptimierung, Produktinnovationen und effiziente Kostenkontrolle. Laut HTG "prognostiziert das Unternehmen den ersten Monat mit positivem operativem EBITDA ein Jahr früher als im ursprünglichen Drei-Jahres-Plan vorgesehen."

Im Zentrum dieses Wachstums steht Nodestream, HTGs proprietäre Plattform für Echtzeit-Zusammenarbeit und sichere Datenübertragung. Entwickelt für anspruchsvolle Umgebungen, ermöglicht Nodestream zuverlässiges Video-, Audio- und Datenstreaming auch über instabile Netzwerke - entscheidend für Kunden aus den Bereichen Verteidigung, Energie, Bergbau, Schifffahrt und Katastrophenschutz.

Um lange Vertriebszyklen bei dieser anspruchsvollen Zielgruppe zu verkürzen, hat HTG gebündelte Lösungen eingeführt, die auch Drittanbieter-Technologien integrieren. Diese beschleunigen nicht nur die Kundengewinnung, sondern steigern auch die Margen: Softwareverkäufe erzielen rund 90% Marge, Hardware über 40%, und gebündelte Angebote etwa 80%.

Diversifizierte Einnahmequellen und globale Präsenz

HTG erzielt Umsätze aus Hardwareverkäufen, wiederkehrenden Softwarelizenzen, gebündelten Servicepaketen sowie Beratungs- und Supportleistungen. Die Technologie wird zunehmend in Drittanbieterplattformen integriert, darunter Drohnenlösungen für den Verteidigungsbereich und Navigationssysteme für die Schifffahrt.

Das Unternehmen hat seine Präsenz in Europa ausgebaut, unter anderem durch die Gründung einer neuen Gesellschaft in Irland. Weitere Meilensteine sind eine Wiederverkäufer-Partnerschaft mit Pulsar Beyond und die Einstellung von Führungskräften über Three Pro Consultants. Zudem wurde eine neue Hardware-Produktlinie eingeführt und der Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen - was die Sichtbarkeit bei europäischen Investoren erhöht.

Im Mai 2025 meldete HTG eine Verdreifachung der Vertriebspipeline seit Dezember 2024 - vor allem dank des wachsenden Partnernetzwerks.

Blick nach vorne: Stufe vier und KI-getriebene Expansion

Die vierte Phase, geplant für das Geschäftsjahr 2027, soll das Wachstum beschleunigen. HTG strebt einen Umsatz von über 9 Millionen AUD an. Der Fokus liegt auf der Gewinnung neuer Vertriebspartner, der Erschließung zusätzlicher Kundenbranchen und der Einführung gebündelter Angebote zur Beschleunigung der Umsatzgenerierung.

Mit KI und Satellitenkommunikation in die Zukunft

HTG positioniert sich, um von den technologischen Umbrüchen seiner Branche zu profitieren. Fortschritte in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Machine Learning, Sensortechnologie und Satellitenkommunikation verbessern die Zuverlässigkeit und Sicherheit von Fernoperationen - ein Segment, in dem HTG bereits stark vertreten ist.

Der globale Markt für Satellitenkommunikation, der im Jahr 2024 auf bis zu 200 Milliarden USD geschätzt wurde, soll bis 2034 auf 300 Milliarden USD anwachsen. Das Wachstum wird durch die zunehmende Verbreitung von Satelliten im niedrigen Erdorbit (LEO) und Hochleistungs-Satelliten (HTS) getrieben, die bandbreitenintensive Anwendungen auch in abgelegenen Regionen ermöglichen.

Um dieses Potenzial zu nutzen, bereitet HTG die Markteinführung seiner neuen NEON-Produktlinie vor, die fortschrittliche Edge Computing-Funktionalität und KI-Technologie integriert. Diese nächste Produktgeneration soll eine zentrale Rolle in den zukünftigen Erlösströmen spielen - und HTG als führenden Anbieter KI-gestützter Kommunikationslösungen der nächsten Generation positionieren.

Harvest Technology Group

ISIN: AU0000082422

https://harvest.technology

