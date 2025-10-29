WICHTIGE FINANZIELLE HÖHEPUNKTE IM QUARTAL

- Die Gruppe erzielte im September-Quartal Gesamterlöse in Höhe von 618.000 $ (Q1 GJ2025: 746.000 $) und Zahlungsmittelzuflüsse in Höhe von 462.000 $. Das EBITDA hat sich aufgrund der im letzten Geschäftsjahr durchgeführten Restrukturierung deutlich verbessert (0,689 Mio. $) (Q1 GJ 2025: (1,242 Mio. $)).

- Die Gruppe hat im September-Quartal über eine Reihe von Schuldverschreibungen und Wandelanleihen 2,13 Millionen $ (vor Kosten) aufgenommen, und zwar wie folgt:

50.000 $ an unbesicherten Wandelanleihen, aufgelegt am 30. Juni 2025

370.000 $ an besicherten Wandelanleihen, aufgelegt am 27. Juni 2025

210.000 $ unbesichertes kurzfristiges Darlehen vom Geschäftsführer

1,5 Mio. $ an besicherten Wandelanleihen und dazugehörigen Optionen. Die 1,5 Mio. $ sind Teil der Finanzierungsfazilität von bis zu 6,0 Mio. $, die am 26. September 2025 angekündigt wurde.

- Zum 30. September 2025 verfügte die Gruppe über 1,172 Mio. $ an Bankguthaben.

29. Oktober 2025: Harvest Technology Group Limited (ASX: HTG) ("das Unternehmen", "Harvest", "die Gruppe") freut sich, den vierteljährlichen Tätigkeitsbericht und die Appendix 4C für das September-Quartal 2025 vorzulegen.

OPERATIVER BETRIEB

Wichtige operative Höhepunkte für das 1. Quartal GJ 2026:

- Gewinnung eines neuen Kunden in einem neuen Marktsegment, einem weltweit etablierten Unternehmen für Mineralerkundungsbohrungen. Nodestream wurde in dessen Forschungs- und Entwicklungsprojekt für autonome Bohrplattformen integriert. Das Projekt befindet sich zwar noch in einem frühen Stadium, hat aber bei Erfolg das Potenzial für eine bedeutende Skalierung.

- Weiterer Ausbau der Flotte unbemannter Grenzschutzboote im Nahen Osten mit erwartetem Wachstum.

- Sichere und vollständige Vorauszahlung für die Entwicklung und Lieferung von vier neuen Prototypen an einen unserer wichtigsten Partner im Verteidigungsbereich erhalten.

- Diese Einsätze in den Bereichen Bergbau, Verteidigung und Grenzschutz sind direkte Ergebnisse unserer intensiven Bemühungen, unsere Branchenabdeckung zu erweitern und ein deutlich breiteres Marktsegment anzusprechen als bisher in den traditionellen maritimen Sektoren.

- John Condo, ein erfahrener Enterprise Business Development Executive, der sich für das Wachstum des Direkt- und Channel-Vertriebs von Harvest einsetzt, wurde eingestellt.

- Suche nach einem Spezialisten für die Entwicklung von Marketinginhalten initiiert, um unsere Marktpräsenz, Autorität und Lead-Generierung zu verbessern.

- Ein wichtiger Kunde aus dem maritimen Dienstleistungssektor im asiatisch-pazifischen Raum (APAC) hat seinen Nodestream-Pilotversuch erfolgreich abgeschlossen und einen verbindlichen Auftrag zur Implementierung auf vier weiteren Schiffen erteilt - mit der Absicht, die Lösung langfristig auf eine deutlich größere Flotte auszuweiten.

- Wichtige Geschäftsentwicklungsreisen nach Europa und in die USA absolviert, um bestehende und potenzielle Kunden zu besuchen, und dabei eine deutliche Verlagerung des Fokus unserer Kunden hin zu einer Ausweitung des Remote- und autonomen Betriebs festgestellt.

- Fortgeschrittene Gespräche mit einer Reihe neuer Vertriebskanal-/Empfehlungspartner mit bedeutenden komplementären Kundenstämmen und fundierter Fachkompetenz in unseren Zielmärkten.

- Umsetzung bedeutender Sicherheitsverbesserungen auf der Nodestream-Plattform - insbesondere End-to-End-Erweiterungen zur Stärkung des Datenschutzes, Verschärfung der Zugriffskontrollen und Sicherstellung der Einhaltung von Industriestandards.

- Einführung umfassender funktionaler Erweiterungen innerhalb der Nodestream-Plattform mit neuem Design im Einklang mit unserem Rebranding: vollständige Unterstützung für H.264-Encoder/Decoder, verbesserte Transcodierung mit reduzierter Latenz und CPU-Last bei gleichzeitig gesteigerter HEVC-Effizienz. Diese Erweiterungen unterstützen sicherere, skalierbare und kollaborative Projekt-Workflows über verteilte Teams hinweg.

- Im Oktober wurde eine endgültige Vergleichsvereinbarung mit den Eigentümern der Vos Shine geschlossen, einem Schiff, das ursprünglich im Mai 2019 von dem Unternehmen als Bareboat-Charter gechartert worden war. Im Rahmen der Vergleichsvereinbarung haben die Eigentümer Harvest insgesamt rund 725.000 A$ gezahlt.

- Im Oktober Bekanntgabe einer Absichtserklärung (MoU) mit Annex Digital, die direkten Zugang zu Projekten der australischen Bundesregierung und des Verteidigungssektors ermöglicht.

Bei dieser Übersetzung handelt es sich um den Auszug aus einer insgesamt 9-seitigen Meldung. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03015526-6A1293866&v=undefined

Diese Mitteilung wurde vom Vorstand zur Veröffentlichung freigegeben.

Unternehmens- und Medienanfragen:

E-Mail: investor@harvest-tech.com.au

Anfragen von Investoren:

Herr George Lazarou

Company Secretary

Tel.: +61 8 6370 6370

E-Mail: investor@harvest-tech.com.au

Über Harvest Technology Group

Harvest Technology Group Limited (ASX: HTG) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich netzwerkoptimierter Remote-Operations-Lösungen, die Echtzeit-Fernsteuerung, Kommunikation, Automatisierung und Überwachungsfunktionen ermöglichen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Perth, Australien. Die Unternehmensgruppe revolutioniert den Bereich der Remote-Feldservices mit ultra-bandbreitenoptimierten Livestreaming-Lösungen, die es Kunden ermöglichen, in Echtzeit mit ihren Anlagen und Mitarbeitern weltweit verbunden zu bleiben - und dabei nur einen Bruchteil der herkömmlichen Bandbreitenressourcen zu nutzen.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://harvest.technology/

Wenn Sie den HTG Insights Newsletter mit zukünftigen Updates erhalten möchten, besuchen Sie bitte unsere Website und melden Sie sich am unteren Seitenrand an.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen, insbesondere solche über mögliche oder angenommene zukünftige Entwicklungen, Leistungen, Umsätze, Kosten, Dividenden, Produktionsmengen oder -raten, Preise oder potenzielles Wachstum der Harvest Technology Group Limited, sind oder können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Solche Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Erwartungen und beinhalten daher bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen, abhängig von einer Vielzahl von Faktoren.

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die gesamte Meldung hier downloaden: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03015526-6A1293866&v=undefined



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU0000082422Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20088388-taetigkeitsbericht-september-quartal-2025