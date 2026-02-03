Harvest Technology positioniert sich für strategisches Wachstum im Verteidigungsbereich nach starkem Quartal

Anzeige / Werbung

Wichtige Vertragsabschlüsse und wachsendes NATO-Interesse signalisieren die Skalierungsbereitschaft von Harvest Technology.

Reseller-Partnerschaft und Dynamik im Verteidigungssektor

Harvest Technology Group Limited (ISIN: AU0000082422) hat für das Dezemberquartal 2025 ein operativ starkes Ergebnis gemeldet und dabei wesentliche Fortschritte in den Bereichen Verteidigung und Fernbetrieb erzielt. Das Unternehmen unterzeichnete eine verbindliche Vereinbarung mit Pyxis Controls, die das Unternehmen zum exklusiven Wiederverkäufer der Nodestream-Technologie in der MENATISA-Region ernennt. Diese Partnerschaft versetzt Pyxis in die Lage, die Einführung der Technologie in den Bereichen nationale Sicherheit, maritime Anwendungen, Energie sowie staatliche Kommunikationssysteme voranzutreiben. Mehrere Kundenansprachen befinden sich bereits in Umsetzung.

Die positive Entwicklung setzte sich mit dem Abschluss einer Absichtserklärung (MoU) mit Annex Digital Pty Ltd fort, um gemeinsam an Ausschreibungen im Regierungs- und Verteidigungsbereich teilzunehmen. Diese strategischen Kooperationen unterstreichen Harvests Ziel, eine belastbare globale Vertriebsstrategie mit Fokus auf margenstarke vertikale Märkte aufzubauen.

NATO-Anbindung und Integration in Verteidigungssysteme nehmen Gestalt an

Die operative Traktion im Verteidigungssektor beschleunigte sich im Berichtsquartal deutlich. Harvest begann mit der Produktionsausrollung eines nationalen integrierten maritimen Überwachungssystems, das mehr als 30 autonome oder ferngesteuerte unbemannte Überwasserschiffe umfasst. Parallel dazu führten direkte Kontakte mit NATO-Kunden zu ersten Bestellungen von Entwicklungsplattformen, was den Weg für breitere Einsätze ebnet.

Besonders bedeutend ist, dass ein großer NATO-Auftragnehmer, der Nodestream-Systeme zuvor getestet hatte, weitere Bestellungen platzierte, während er sich in Richtung Serienproduktion bewegt und die Technologie in eine USV-Drohnenplattform integriert. Darüber hinaus begann ein etablierter US-Verteidigungsauftragnehmer mit Feldtests von Nodestream im Rahmen seines Drohnen-Produktentwicklungsprogramms - ein wichtiger Meilenstein für Harvests Durchdringung von Tier-1-Militärsystemen.

Zunehmende Akzeptanz im maritimen Bereich und Perspektiven für Unternehmenslizenzen

Auch im kommerziellen maritimen Bereich weiten Kunden von Harvest ihre Nodestream-Implementierungen aus, im Einklang mit dem branchenweiten Trend zu Fernbetriebslösungen. Im Berichtsquartal signalisierten mehrere Kunden Interesse an Unternehmenslizenzen, was auf ein wachsendes Vertrauen in die Zuverlässigkeit und den Mehrwert der Plattform bei großskaligen Einsätzen hindeutet.

Dieser Anstieg der Nutzung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Nodestream seine Leistungsfähigkeit in umkämpften Einsatzumgebungen unter Beweis stellt - ein zunehmend entscheidender Faktor für Verteidigungs- und kritische Infrastrukturbereiche. In Reaktion darauf finalisiert Harvest derzeit eine eigenständige Verteidigungsstrategie, unterstützt durch die Ernennung einer erfahrenen Führungskraft zur Beschleunigung der Kundenansprache. Eine detaillierte Darstellung wird im kommenden Halbjahresbericht erwartet.

Verbesserter Cashflow bei diszipliniertem Kapitalmanagement

Finanziell erzielte Harvest im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 einen Gesamtumsatz von 2,73 Mio. US-Dollar sowie ein EBITDA von -0,52 Mio. US-Dollar - eine deutliche Verbesserung gegenüber -1,11 Mio. US-Dollar im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Das Dezemberquartal brachte einen operativen Netto-Cash-Zufluss von 44.000 US-Dollar, nach einem Abfluss von 580.000 US-Dollar im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024.

Zu den wesentlichen Cash-Ereignissen zählten eine F&E-Steuerrückerstattung der australischen Steuerbehörde (ATO) in Höhe von 1,279 Mio. US-Dollar, eine Vergleichszahlung in Höhe von 0,73 Mio. US-Dollar im Zusammenhang mit der VOS-Shine-Angelegenheit sowie eine Inanspruchnahme von 1,0 Mio. US-Dollar aus der insgesamt 6,0 Mio. US-Dollar umfassenden Finanzierungslinie mit RiverFort Global Opportunities PCC Ltd. Darüber hinaus tilgte das Unternehmen Wandelschuldverschreibungen in Höhe von 1,2 Mio. US-Dollar, die durch die F&E-Rückerstattung besichert waren, sodass zum 31. Dezember 2025 noch 3,5 Mio. US-Dollar an ungenutzter Finanzierung zur Verfügung standen.

Wachsendes europäisches Interesse und verstärkte Investorenansprache

Die Investor-Relations-Aktivitäten von Harvest gewinnen weiter an Dynamik, unterstützt durch die IR-Partner Dr. Reuter, Spark+ und Stockhead. Bemerkenswert ist, dass inzwischen rund 25-30% des Handelsvolumens aus Europa stammen - einer Region, in der das Interesse an Verteidigungstechnologien deutlich zunimmt.

Für das kommende Quartal sind mehrere Investoren-Roadshows geplant, zeitlich abgestimmt auf die Veröffentlichung der detaillierten Verteidigungsstrategie.

Mit wachsender internationaler Präsenz, diszipliniertem Kapitaleinsatz und greifbarer Traktion im Verteidigungsbereich entwickelt sich Harvest zunehmend zu einem Unternehmen mit hohem Potenzial im Ökosystem sicherer Kommunikations- und unbemannter Systeme.

-

Quellen:

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03050732-6A1309364&v=undefined



---



Lassen Sie sich in den Verteiler für Harvest Technology oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Harvest Technology" oder "Nebenwerte".



Harvest Technology Group

ISIN: AU0000082422

https://harvest.technology

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Harvest Technology existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Harvest Technology. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Harvest Technology können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Harvest Technology einsehen: https://harvest.technology/investors/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Harvest Technology vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

The post Harvest Technology positioniert sich für strategisches Wachstum im Verteidigungsbereich nach starkem Quartal appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU0000082422