Harvest Technology stärkt Kapitalbasis mit Platzierung über 1,63 Mio. AUD

Harvest Technology Group Limited (WKN A3EEK1 | ISIN AU0000082422) hat sich frisches Kapital gesichert. Das Unternehmen erhielt verbindliche Zusagen von professionellen und erfahrenen Investoren für eine Platzierung in Höhe von rund 1,63 Mio. AUD. Insgesamt werden 116.554.286 neue voll eingezahlte Aktien zu einem Ausgabepreis von 0,014 AUD je Aktie ausgegeben.

Die Mittel sollen vor allem in die Weiterentwicklung der Kerntechnologieplattformen fließen. Zudem will Harvest damit verteidigungsnahe und missionskritische Projekte vorantreiben. Ein weiterer Teil ist für die teilweise vorzeitige Rückzahlung der RiverFort-Finanzierung in Höhe von 200.000 USD vorgesehen. Auch das allgemeine Working Capital wird gestärkt. Begleitet wurde die Transaktion von Alto Capital und SP Corporate Advisory Pty Ltd als Joint Lead Manager.

Der Ausgabepreis entspricht einem Abschlag von 12,5% auf den Schlusskurs vom 23. Februar 2026. Gegenüber dem 15-Tage-VWAP bis zu diesem Datum liegt der Abschlag bei 20,3%. Investoren erhalten zudem für je zwei neue Aktien eine kostenlose, nicht börsennotierte Option mit einem Ausübungspreis von 0,025 AUD und einer Laufzeit von zwei Jahren.

Struktur der Transaktion und zeitlicher Ablauf

Die 116.554.286 Platzierungsaktien mit einem Gesamtvolumen von 1.631.760 AUD werden unter Nutzung der bestehenden Platzierungskapazitäten gemäß ASX Listing Rules 7.1 und 7.1A ausgegeben. Davon entfallen 9.049.075 neue Aktien auf die Regel 7.1 und 107.505.211 neue Aktien auf die Regel 7.1A. Die Ausgabe der neuen Aktien ist für den 3. März 2026 vorgesehen.

Die insgesamt 58.277.143 kostenlosen Optionen unterliegen der Zustimmung der Aktionäre. Die entsprechende Hauptversammlung soll voraussichtlich im April 2026 stattfinden.

Auch die Joint Lead Manager werden vergütet. Sie erhalten eine Barprovision von 6% auf das eingeworbene Kapital. Zusätzlich werden 23.310.857 nicht börsennotierte Optionen zu denselben Konditionen wie die kostenlosen Optionen sowie 2.500.000 Aktien ausgegeben. Die Zuteilung erfolgt zu gleichen Teilen an beide Joint Lead Manager, gemäß dem vereinbarten Mandat.

Fokus auf Bilanzstärkung und operative Flexibilität

Die Optionen und Aktien für die Joint Lead Manager stehen ebenfalls unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Aktionäre auf der im April 2026 erwarteten Hauptversammlung. Sie können an Drittbroker weitergereicht werden, die keine nahestehenden Personen von Harvest sind.

Die Erlöse aus der Platzierung werden neben den Transaktionskosten für die teilweise vorzeitige Rückführung der RiverFort-Finanzierung in Höhe von 200.000 USD sowie für das allgemeine Working Capital verwendet. Dazu zählen auch laufende Unternehmens- und Verwaltungskosten.

Mit dem erfolgreichen Abschluss der Kapitalmaßnahme erweitert Harvest seine finanzielle Flexibilität. Das Unternehmen begrüßt die neuen Investoren, die sich an der Platzierung beteiligt haben, und bedankt sich bei den bestehenden Aktionären für ihre anhaltende Unterstützung.

-

Harvest Technology Group

ISIN: AU0000082422

https://harvest.technology

Enthaltene Werte: AU0000082422