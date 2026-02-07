Palantir, TKMS, Harvest Technology & General Dynamics: Der geheime Datenkrieg um die Weltmeere

Anzeige / Werbung

Die maritime Sicherheit im Mittelmeer und im Nordatlantik durchläuft einen strukturellen Wandel. Während die NATO ihre Präsenz zur Absicherung kritischer Infrastrukturen verstärkt, rückt die technologische Kette aus Hardware, Datenübertragung und Analyse in den Fokus. Unternehmen wie General Dynamics, TKMS, Harvest Technology und Palantir besetzen hierbei die zentralen Schnittstellen.

Das Mittelmeer hat sich laut Analysen von?Decode39?zu einem hochgradig überwachten digitalen Raum entwickelt. Der Schutz von Unterseekabeln und Pipelines sowie die Beobachtung militärischer Bewegungen erfordern ein vernetztes Lagebild. Die Herausforderung für die?NATO?besteht dabei weniger in der reinen Präsenz von Schiffen, sondern in der Fähigkeit, Sensordaten aus unterschiedlichsten Quellen - von der Tiefsee bis zum Satelliten - zusammenzuführen.

Die physische Basis: Plattformen von General Dynamics und TKMS

Den Rahmen für diese Überwachung bilden hochmoderne maritime Plattformen. Die?General Dynamics Corporation (WKN: 851143, ISIN: US3695501086)?ist als einer der Hauptlieferanten der US Navy für den Bau komplexer U-Boot-Systeme verantwortlich. Diese Einheiten fungieren heute als mobile Sensorplattformen in einem globalen Netzwerk.

In Europa übernimmt?thyssenkrupp Marine Systems TKMS (WKN: TKMS00,?ISIN: DE000TKMS001), eine Tochter der?thyssenkrupp AG (WKN: 750000, ISIN: DE0007500001), eine technologische Schlüsselrolle. Mit Fokus auf konventionelle U-Boote und Überwassereinheiten arbeitet?TKMS?an der Integration softwaredefinierter Systeme. Wie?GEO berichtet, führt die zunehmende Geräuschlosigkeit moderner Boote zu einer operativen Unsicherheit, die nur durch eine lückenlose Datenvernetzung kompensiert werden kann.

Das Nadelöhr: Datenlogistik durch Harvest Technology

Ein oft unterschätzter Aspekt ist die Übertragung dieser Daten. Unter Wasser stoßen konventionelle Kommunikationsmittel an physikalische Grenzen; Bandbreiten sind extrem knapp. Hier setzt die?Harvest Technology Group Ltd (WKN: A3C8WJ, ISIN: AU0000218866)?an.

Das Unternehmen hat sich auf Softwarelösungen spezialisiert, die Daten für die Übertragung bei minimaler Bandbreite optimieren. Durch intelligente Kompression ermöglicht?Harvest Technology, dass hochauflösende Video- und Sensordaten auch über instabile Satellitenverbindungen oder akustische Unterwasser-Links übertragen werden können. In der maritimen Kette dient diese Technologie als notwendiger Enabler, um Informationen von weit entfernten oder tief liegenden Sensoren ("at the edge") überhaupt erst für die strategische Analyse verfügbar zu machen.

Die analytische Ebene: Palantir im Lagezentrum

Die letzte Stufe der Wertschöpfungskette bildet die Datenanalyse. Massendaten aus Sonaren, Radar und Satelliten müssen in Bruchteilen von Sekunden bewertet werden.Palantir Technologies Inc. (WKN: A2QA4J, ISIN: US69608A1088)?liefert hierfür die notwendigen Analyse-Plattformen. Die Software von?Palantir?aggregiert heterogene Datenströme und bereitet sie für Entscheidungsträger in militärischen Lagezentren auf. Damit schließt sich der Kreis: Von der Erfassung durch TKMS- oder General-Dynamics-Systeme über den effizienten Transport via Harvest Technology bis zur finalen Auswertung durch Palantir.

Fazit: Software dominiert den maritimen Raum

Der technologische Fokus verschiebt sich weg von reinem "Stahl und Antrieb" hin zu einer integrierten Datenlogistik. Maritime Sicherheit hängt heute maßgeblich von der Interoperabilität dieser Systeme ab. Spezialisierte Anbieter, die den sicheren und effizienten Informationsfluss garantieren, werden damit zu integralen Bestandteilen der Verteidigungsarchitektur.

-

Quellen:

https://decode39.com/13272/how-nato-puts-the-mediterranean-on-watch/

https://www.geo.de/wissen/forschung-und-technik/atom-u-boote-kippt-das-nukleare-gleichgewicht-des-schreckens-37054204.html

https://harvest.technology/maritime-and-marine/



---



Lassen Sie sich in den Verteiler für Harvest Technology oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Harvest Technology" oder "Nebenwerte".



Harvest Technology Group

ISIN: AU0000082422

https://harvest.technology

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Harvest Technology existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Harvest Technology. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Harvest Technology können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Harvest Technology einsehen: https://harvest.technology/investors/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Harvest Technology vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

The post Palantir, TKMS, Harvest Technology & General Dynamics: Der geheime Datenkrieg um die Weltmeere appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: US3695501086,DE0007500001,US69608A1088,AU0000082422,AU0000175838,DE000TKMS001