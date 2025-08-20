Harvest Technology strebt Wachstum an - Cybersecurity und KI eröffnen neue Marktchancen

Anzeige / Werbung

Kriege unterstreichen die strategische Bedeutung sicherer Kommunikation

Die sichere Datenübertragung wird sowohl für militärische als auch unternehmerische Bereiche zunehmend entscheidend. Der Krieg in der Ukraine und der jüngste Schlagabtausch zwischen Israel und Iran zeigen deutlich: Der Schutz von Kommunikationskanälen ist ein Schlüssel zum strategischen Überleben. Ohne sichere Systeme und Drohnentechnologien wird Verteidigung erheblich erschwert. In beiden Konflikten spielte technologische Überlegenheit eine entscheidende Rolle. Israels langjährige Nutzung von Daten zur Druckausübung auf Gegner verdeutlicht die Macht sicherer Informationsgewinnung.

Cyberangriffe offenbaren Schwachstellen in Unternehmen

Doch die Risiken beschränken sich nicht auf militärische Szenarien. Unternehmen sehen sich einer wachsenden Welle von Cyberangriffen gegenüber. Künstliche Intelligenz und moderne Technologien machen Prozesse effizienter - erhöhen jedoch auch die Verwundbarkeit. Hacker nutzen dieselben Tools, um Systeme zu infiltrieren, Daten zu stehlen und Unternehmen zu erpressen. Eine Umfrage des TÜV zeigt: 15 Prozent der Unternehmen wurden innerhalb eines Jahres Opfer eines Cyberangriffs - ein Anstieg um vier Prozentpunkte gegenüber der letzten Erhebung. Dennoch betrachten mehr als ein Viertel der Firmen Cybersecurity weiterhin nicht als vorrangiges Thema. Die Kluft zwischen Bedrohungsbewusstsein und tatsächlicher Vorbereitung wächst.

KI und Fernsteuerung erhöhen den Bedarf an sicheren Netzwerken

Mit dem Siegeszug der KI steigt die Dringlichkeit, Kommunikation zuverlässig und geschützt zu gestalten. Unternehmen arbeiten zunehmend mit entfernten Standorten und automatisieren ihre Abläufe - dabei wird eine gesicherte Datenübertragung zur Voraussetzung. Maschinen kommunizieren zunehmend eigenständig - besonders in Branchen wie Energie oder Logistik. Ein Beispiel: Bohrinseln. Betreiber greifen regelmäßig aus der Ferne auf Daten zu - diese Verbindungen müssen nicht nur schnell, sondern vor allem sicher sein. Gleiches gilt für Polizei, Nachrichtendienste und das Militär - insbesondere in Zeiten globaler Spannungen und Handelskonflikte.

Neue Militärmodelle schaffen Bedarf für Fernkommunikation

Die zunehmende Automatisierung militärischer Operationen verstärkt die Nachfrage nach sicherer Fernübertragung. Die US-Streitkräfte etwa reduzieren die Präsenz vor Ort und setzen verstärkt auf Drohnen und autonome Systeme. Doch auch diese müssen sensible Daten zu Logistik, Lagerung und Bewaffnung in Echtzeit übertragen. Dafür braucht es Lösungen, die über große Distanzen funktionieren - ohne Kompromisse bei der Sicherheit.

Harvest Technology Group: Spezialist für extreme Kommunikationsbedingungen

Diese Entwicklungen eröffnen Chancen für Unternehmen, die sich auf sichere Datenübertragung spezialisiert haben. Dazu zählt die australische Harvest Technology Group (ISIN: AU0000082422). Das Unternehmen entwickelt Hard- und Softwarelösungen zur Echtzeit-Datenübertragung - selbst unter extremen Bedingungen. Harvest konzentriert sich auf die Kompression und verschlüsselte Übertragung von HD-Videos, Sensordaten und Audiostreams über minimale Bandbreiten. So werden Inspektionen und Steuerungen aus der Ferne möglich - bei gleichzeitig höherer Sicherheit und Effizienz. Kunden aus der Energie- und Verteidigungsbranche setzen die Technologie bereits aktiv ein.

Partnerschaften und Expansionspläne deuten auf Wachstumspotenzial hin

Strategische Partnerschaften mit Marlink und Guerrilla Technologies bestätigen das Vertrauen des Marktes in die Lösungen von Harvest. Das Unternehmen plant die Expansion nach Nordamerika und Europa und strebt bis 2025 die Profitabilität an. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von rund 7 Millionen Euro ist die Aktie - auch wenn sie zusätzlich in Frankfurt gehandelt wird - außerhalb Australiens noch weitgehend unentdeckt.

In einer Zeit, in der Sicherheit höchste Priorität hat, sind Anbieter wie Harvest gut positioniert, um von der steigenden Nachfrage nach geschützter Datenübertragung zu profitieren.

---

Harvest Technology Group

ISIN: AU0000082422

https://harvest.technology

Enthaltene Werte: AU0000082422