Defence and Law Enforcement (c)Harvest Technology Group

Frankfurt (pta000/17.08.2025/09:30 UTC+2)

Die NATO-Staats- und Regierungschefs haben beschlossen, das gemeinsame Ziel für Verteidigungsausgaben auf 5 % des Bruttoinlandsprodukts anzuheben - mehr als doppelt so viel wie das bisherige 2 %-Ziel. Die Einigung, erzielt auf einem angespannten Gipfel in Den Haag, markiert einen Wendepunkt in der globalen Sicherheitsstrategie. Sie zeigt, wie dringend sich westliche Staaten an ein immer unberechenbareres geopolitisches Umfeld anpassen müssen. Donald Trump griff zwar erneut seine Kritik an "Trittbrettfahrern" innerhalb der NATO auf, stellte sich nach intensiven diplomatischen Gesprächen jedoch hinter die Vereinbarung: "Es ist kein Betrug. Wir sind hier, um ihnen zu helfen, ihre Länder zu schützen." Für den neuen NATO-Generalsekretär Mark Rutte ist das Ergebnis auch ein persönlicher Erfolg - monatelange Hintergrundgespräche und Konsensarbeit werden ihm zugeschrieben.

Europas strategische Ausrichtung im Wandel

Der Beschluss signalisiert den Übergang der NATO von einer klassischen Verteidigungshaltung zu einer Strategie, die auf langanhaltende geopolitische Spannungen eingestellt ist. Der Krieg in der Ukraine hat den Aufrüstungsprozess in Europa deutlich beschleunigt. Deutschland will nun die stärkste Streitkraft Europas aufbauen. Gleichzeitig regt sich Widerstand - vor allem in Spanien und der Slowakei, wo die hohen Kosten kritisch gesehen werden.

BlackRock setzt auf Verteidigung als Anlagethema

Auch die Finanzmärkte reagieren. BlackRock, der weltweit größte Vermögensverwalter, bezeichnet Verteidigung als "eines der prägenden Themen, die derzeit die globalen Märkte umgestalten". Der Fokus liegt längst nicht mehr nur auf konventioneller Kriegsführung: Drohnen, Cyberangriffe und Künstliche Intelligenz erweitern das Spektrum moderner Verteidigungstechnologien erheblich. BlackRock hat als Reaktion neue, auf Europa ausgerichtete Verteidigungs-ETFs aufgelegt, die 2025 allein über 7,5 Mrd. US-Dollar an Zuflüssen verzeichneten. Neben großen Rüstungskonzernen profitieren auch flexible Technologieunternehmen, die sich schnell an die Anforderungen digitaler Gefechtsfelder anpassen.

Australische Technologieunternehmen auf dem Vormarsch

Die neuen Prioritäten in der Verteidigungsfinanzierung wirken sich bereits auf die australische Börse (ASX) aus. DroneShield (ISIN: AU000000DRO2) sicherte sich kürzlich seinen bislang größten Auftrag: 61,6 Mio. AUD von einem europäischen Militärkunden. Das Unternehmen berichtet von einer deutlichen Zunahme von Auftragsvolumen und -frequenz, da Kunden von der Testphase zur breiten Einführung übergehen. Elsight Ltd (ISIN: AU000000ELS4) meldete 2025 einen Umsatzsprung von 600 %, angetrieben durch Aufträge im Wert von über 14,7 Mio. USD für seine Konnektivitätsplattform - allein von einem europäischen OEM.

Harvest Technology Group - Schlüssel für sichere Gefechtsfeldkommunikation

Unter den strategisch am besten positionierten Unternehmen ragt die Harvest Technology Group (ISIN: AU0000082422) heraus. Sie adressiert eine der größten Herausforderungen moderner Streitkräfte: sichere, verzögerungsfreie Kommunikation in abgelegenen oder bandbreitenarmen Einsatzgebieten. Die Plattform "Nodestream" ermöglicht die verschlüsselte Übertragung von Video- und Sensordaten - ob von Drohnen, Schiffen oder Bodentruppen - selbst bei minimaler Konnektivität. Diese Fähigkeit wird für koordinierte Militäroperationen über große Distanzen oder in umkämpften Regionen immer wichtiger. Mit dem wachsenden Einsatz verteilter Assets und autonomer Systeme wird HTGs Technologie zu einem unverzichtbaren Baustein der künftigen Verteidigungsinfrastruktur - eine Schicht, die unter allen Bedingungen Situationsbewusstsein und sicheren Datenfluss garantiert.

Ausblick: Milliardenmärkte bis 2035

Sollte das 5 %-Ziel bestehen bleiben, rechnen Analysten bis 2035 mit Verteidigungsinvestitionen in Höhe mehrerer Billionen US-Dollar. Während etablierte Rüstungskonzerne weiterhin dominieren, gewinnen innovative Anbieter wie Harvest Technology Group weltweit an Gewicht - mit Lösungen, die tief in die Verteidigungsökosysteme integriert sind. Erfolg in diesem Sektor beruht nicht allein auf technischen Produkten, sondern auf langfristigem Vertrauen und strategischer Einbindung. Unternehmen, die beides vereinen, könnten die nächste Ära der Verteidigung entscheidend mitgestalten.

---------

Harvest Technology Group ISIN: AU0000082422 https://harvest.technology/

