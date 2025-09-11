Anzeige / Werbung

Verteidigungswerte wieder im Aufwind



Das geopolitische Klima hat sich verändert, und Verteidigungsaktien stehen bei globalen Investoren wieder hoch im Kurs.



Nichts verdeutlicht diesen Stimmungswandel besser als der Aufstieg von Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009), Deutschlands größtem Rüstungskonzern. Seit 2021 hat sich der Aktienkurs mehr als verfünffacht und die Marktbewertung über 30 Milliarden Euro getrieben. Bestellungen für Munition, gepanzerte Fahrzeuge und Luftverteidigungssysteme sind sprunghaft angestiegen, da europäische Staaten ihre Lager auffüllen und sich auf anhaltende geopolitische Unsicherheit vorbereiten.



Vom Ausschluss zur Chance



Die Neubewertung des Verteidigungssektors durch Europas größte Investoren spiegelt einen breiteren Wandel wider: Verteidigung bedeutet längst nicht mehr nur traditionelle Waffensysteme, sondern auch Technologien, die Resilienz, Konnektivität und Sicherheit ermöglichen. Für Fondsmanager, die um ihren Ruf besorgt sind, bieten Unternehmen an der Schnittstelle von Kommunikation, Cybersicherheit und kritischer Infrastruktur einen Einstieg in den Sektor.



Hier hebt sich die Harvest Technology Group (ISIN: AU0000061897) hervor. Das in Perth ansässige Unternehmen hat Nodestream entwickelt, ein Kommunikationsprotokoll, das eine sichere, hochwertige Übertragung von Video, Sprache und Daten selbst über die eingeschränktesten und unzuverlässigsten Verbindungen ermöglicht.



Das System kann den Bandbreitenbedarf um bis zu 70% senken und gleichzeitig eine 384-Bit-Verschlüsselung gewährleisten - ein Sicherheitsniveau, das die meisten kommerziellen Standards übertrifft. Chief Product Officer Damian Brown vergleicht es mit dem Versuch, "ein 10-Zoll-Rohr durch ein 2-Zoll-Rohr zu pressen".



Eine Lösung für Risiken in der Ferne



In der Praxis ermöglicht Nodestream ein Echtzeit-Lagebewusstsein in Umgebungen, in denen Konnektivität traditionell ein Luxus war. Ein Schiff in Seenot, eine Feuerwehrmannschaft in abgelegenen Bergen oder eine Ölplattform weit draußen auf dem Meer könnten sofort Live-Videos und Sensordaten an die Zentrale übermitteln.



Diese Fähigkeit ist mehr als nur betriebliche Effizienz - sie kann lebensrettend sein. Über Nodestream verbundene tragbare Kameras ermöglichen es medizinischen oder technischen Experten Tausende Kilometer entfernt, in Echtzeit wichtige Entscheidungen zu begleiten. Für Verteidigungs- und Sicherheitsbehörden bietet es einen zuverlässigen und widerstandsfähigen Kommunikationskanal in umkämpften oder feindlichen Umgebungen.



Solche Anwendungen stehen im Zentrum der europäischen Aufrüstungsbemühungen. Während Regierungen und Militärs modernisieren wollen, werden Technologien gefragt sein, die Reichweite erweitern, Kosten senken und Personal aus Gefahrenzonen fernhalten.



Sicherheit und Nachhaltigkeit verbinden



Harvest Technology könnte Investoren ansprechen, die Zugang zu Verteidigungswerten suchen, ohne direkt in Unternehmen zu investieren, die an der Front Waffen herstellen. Die Anwendungen von Harvest reichen in die Bereiche Energie, Schifffahrt, Katastrophenhilfe und wissenschaftliche Forschung hinein. Damit positioniert sich das Unternehmen nicht als reiner Waffenproduzent, sondern als Ermöglicher sichererer und nachhaltigerer Abläufe.



Sicherheit ist dabei zentral. Jedes über Nodestream übertragene Datenpaket wird mit dynamischen Schlüsseln einzeln verschlüsselt, was selbst gegen zukünftige Bedrohungen wie Quantencomputing Widerstandsfähigkeit bietet. Dieser Fokus auf Überlebensfähigkeit passt zu den Vorlieben institutioneller Investoren, die Technologien bevorzugen, welche Leistungsfähigkeit mit verantwortungsvollen Schutzmaßnahmen verbinden.



Eine aufstrebende Chance



Harvest Technology hat Nodestream bereits in maritimen und seefahrtsbezogenen Operationen im Einsatz, etwa bei Ferninspektionen, Lageüberwachung und Unterwasser-Datenübertragung. Doch das Unternehmen sieht noch weitreichendere Perspektiven.



Da sich europäische Investoren wieder verstärkt Verteidigungswerten zuwenden, zeigt Harvest, wie Innovation die Definition des Sektors erweitert. Für Fondsmanager, die den Spagat zwischen Sicherheitsinteressen und Nachhaltigkeitsprinzipien meistern müssen, könnten Unternehmen mit solchen Schlüsseltechnologien besonders attraktiv sein.



Das Ergebnis ist eine Konvergenz von Trends: Regierungen investieren mehr in Resilienz, Investoren suchen nach stabilen Renditen, und Innovatoren wie Harvest liefern Lösungen, die beide Anforderungen erfüllen.



Harvest Technology Group

ISIN: AU0000082422

https://harvest.technology

