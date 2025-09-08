Defence Tech Surge: Warum Harvest Technology Group das nächste Droneshield werden könnte

Anzeige / Werbung

Die globalen Verteidigungsausgaben steigen in einem bislang beispiellosen Tempo. Im Jahr 2024 gaben Regierungen weltweit 2,7 Billionen USD für nationale Sicherheit aus - ein Anstieg von 9,4% und damit der stärkste Zuwachs seit dem Kalten Krieg. Während klassische Rüstungsgüter - Jets, Raketen und U-Boote - weiterhin große Mittel binden, fließt ein wachsender Anteil des Kapitals in Künstliche Intelligenz, sichere Kommunikation und Dateninfrastrukturen. Dies sind die Technologien, die das moderne Schlachtfeld - und zunehmend auch die Investmentlandschaft - prägen.

Künstliche Intelligenz bestimmt inzwischen maßgeblich, wie Streitkräfte Informationen sammeln und darauf reagieren. Algorithmen verarbeiten riesige Datenmengen, simulieren Cyberangriffe, bevor sie eintreten, und steuern autonome Systeme mit millisekundengenauer Präzision.

Für Investoren erweitert sich dadurch der Horizont der Verteidigungsindustrie über die etablierten Großkonzerne hinaus. Das neue Spielfeld umfasst kleinere, margenstarke Unternehmen, die in der Lage sind, Dual-Use-Technologien sowohl für den Verteidigungs- als auch den zivilen Markt bereitzustellen.



Ein solches Beispiel ist die Harvest Technology Group (ISIN: AU0000082422).

Schlanker, skalierbarer

Die Harvest Technology Group hat eine umfassende Restrukturierung durchlaufen, um ihre finanzielle Basis neu aufzustellen und ihre Strategie zu fokussieren. Auf der jüngsten Hauptversammlung berichtete CEO Ilario Faenza, dass das Unternehmen seinen Break-even-Umsatz von 14 Mio. AUD (7,8 Mio. EUR) auf nur 6,5 Mio. AUD (3,64 Mio. EUR) senken konnte. Das Unternehmen befindet sich auf Kurs, bis spätestens zum Geschäftsjahr 2026 die Gewinnschwelle zu überschreiten - möglicherweise sogar früher.

Eine verschlankte Kostenstruktur in Verbindung mit margenstarken Softwareprodukten schafft einen klareren Pfad zu nachhaltigen Gewinnen. Die Bruttomargen von HTGs Lizenzen und Software liegen bei rund 90%, was bei steigendem Umsatz erhebliche operative Hebelwirkung eröffnet.

Das Investment-Case für KI-gestützte Verteidigung

Nationale Sicherheit bedeutete früher Panzer und Kriegsschiffe; heute umfasst sie Satelliten, Halbleiter, Datennetze und cloudbasierte Entscheidungsplattformen. KI ermöglicht es Regierungen, von reaktiver zu prädiktiver Verteidigung überzugehen: Schwachstellen werden identifiziert und Angriffe simuliert, bevor sie überhaupt stattfinden. Für Investoren bedeutet dies eine deutliche Ausweitung des investierbaren Universums jenseits der klassischen Rüstungskonzerne.

ETFs und institutionelles Kapital richten ihren Fokus zunehmend auf Unternehmen an der Schnittstelle zwischen Technologie und Verteidigung. Das Ergebnis ist ein struktureller Trend: Langfristige Regierungsaufträge werden mit wachstumsstarken Dual-Use-Technologien kombiniert, die sowohl im militärischen als auch im zivilen Bereich Anwendung finden. Satellitenbildgebung, Robotik und sichere Kommunikation sind für Energieunternehmen und Krankenhäuser ebenso wertvoll wie für Armeen und Marinen.

Während Lockheed Martin und Northrop Grumman feste Größen im Sektor bleiben, schaffen sich kleinere Innovatoren wie die Harvest Technology Group ihre eigenen Nischen.

DroneShield zeigt das Momentum im Defence-Tech-Sektor

Das Investoreninteresse an kleineren Verteidigungsinnovatoren beschränkt sich nicht auf Harvest. Ein weiteres Beispiel ist DroneShield (ISIN: AU000000DRO2) - der Spezialist für Drohnenabwehr, dessen Produkte feindliche Drohnen aufspüren und neutralisieren. Das Unternehmen konnte jüngst in Europa bedeutende Fortschritte erzielen, indem es hochkarätige Regierungsaufträge gewann - zu einer Zeit, in der Drohnenkriegsführung die Sicherheitsdynamik neu definiert.

Privatanleger haben die Aktie stark nachgefragt und damit im vergangenen Jahr deutlich nach oben getrieben. Ihre Popularität verdeutlicht, wie sich das Anlegerinteresse auf Unternehmen konzentriert, die fortschrittliche Technologien mit unmittelbarer Relevanz für globale Sicherheitsfragen verbinden.

Positionierung in Wachstumsmärkten

Die Technologie der Harvest Technology Group ermöglicht die sichere, latenzarme Übertragung von Video- und Datenströmen aus abgelegenen oder feindlichen Umgebungen. Ursprünglich auf die Öl- und Gasindustrie fokussiert, hat das Unternehmen sein Geschäft auf Verteidigung, maritime Sicherheit und Notfalldienste ausgeweitet. Zu den Kunden zählen bereits NATO-Mitglieder - ein Vertrauensbeweis in einem Sektor, in dem Zuverlässigkeit oberste Priorität hat.

Darüber hinaus baut das Unternehmen seine internationale Präsenz aus: In Europa wurde eine Tochtergesellschaft in Irland gegründet, die den Neustart der Nodestream-Produktlinie vorantreibt. In den USA erweitert eine Reseller-Vereinbarung mit Pulsar Beyond die Vertriebsmöglichkeiten, während die Marketingkosten begrenzt bleiben. Gleichzeitig werden Dienstleistungen rund um Nodestream, die bislang ad hoc erbracht wurden, nun in wiederkehrende Umsatzmodelle überführt.

Anlegerperspektive

Verteidigungstechnologie profitiert von langfristiger Nachfrage aufgrund mehrjähriger staatlicher Beschaffungsbudgets. Künstliche Intelligenz fügt jedoch eine zusätzliche Ebene strukturellen Wachstums hinzu. Unternehmen, die beide Bereiche - staatliche Verteidigungsaufträge und kommerzielle Anwendungen - bedienen können, sind laut Analystenmeinungen gut positioniert, um von den wachsenden Chancen zu profitieren.

---

Harvest Technology Group

ISIN: AU0000082422

https://harvest.technology

Enthaltene Werte: AU000000DRO2,AU0000082422