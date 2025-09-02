Harvest Technology: Die Zukunft der sicheren IoT-Kommunikation vorantreiben

Anzeige / Werbung

IoT treibt eine globale Effizienzrevolution voran

Das "Internet der Dinge" (IoT) bleibt eine der dynamischsten Wachstumsgeschichten dieses Jahrzehnts. Von smarten Kühlschränken und appgesteuerten Geschirrspülern bis hin zu großen industriellen Ökosystemen: Wenn Maschinen mit Maschinen kommunizieren, werden Prozesse schneller, intelligenter und effizienter.

Und die Zahlen bestätigen dies. Laut Fortune Business Insight erzielte der IoT-Markt im Jahr 2023 einen Umsatz von rund 600 Milliarden US-Dollar. Bis 2032 soll dieses Volumen auf 4,1 Billionen US-Dollar steigen - fast das Siebenfache des heutigen Wertes. McKinsey schätzt, dass intelligente Automatisierung und Fernzugriff bis zum Ende des Jahrzehnts Produktivitätsgewinne von 400 bis 650 Milliarden US-Dollar freisetzen könnten.

Sicherheitsstandards hinken hinterher - und Hacker nutzen das aus

Doch diese boomende Branche hat auch ihre Schattenseiten. Die wachsende Zahl IoT-verbundener Geräte bietet Cyberkriminellen eine immer größere Angriffsfläche. Hacker nehmen diese Endpunkte gezielt ins Visier, indem sie schwache Kontrollen und veraltete Standards ausnutzen. Laut Forrester Research waren IoT-Geräte im Unternehmensnetzwerk das am häufigsten angegriffene Ziel - noch vor den Smartphones oder Computern der Mitarbeiter.

Und es wird schlimmer. Der Cyber Threat Report 2024 von SonicWall zeigte einen dramatischen Anstieg der Angriffe auf IoT-Ziele um 124%. Laut einer TÜV-Umfrage räumt über ein Viertel der deutschen Unternehmen der Cybersicherheit immer noch keine Priorität ein - trotz steigender Vorfälle. Mit dem zunehmenden Einsatz von Künstlicher Intelligenz, die inzwischen nicht nur von Unternehmen, sondern auch von Angreifern genutzt wird, steigen die Risiken weiter.

Die sichere Datenübertragung ist daher längst keine technische Nebensache mehr - sie wird zum zentralen Thema in der IoT-Entwicklung. Ob globale Lieferketten, militärische Operationen oder kritische Infrastruktur - die Nachfrage nach zuverlässiger, abhörsicherer Kommunikation wächst rasant.

Harvest Technology: Pionier in der Absicherung der IoT-Zukunft

Der steigende Bedarf an sicheren Echtzeit-Datenlösungen rückt Unternehmen wie die Harvest Technology Group (0,017 AUD; ISIN: AU0000082422) verstärkt in den Fokus von Markt und Investoren. Das Unternehmen ist auf Hardware- und Softwarelösungen zur verschlüsselten Datenübertragung - selbst unter extremen Bedingungen - spezialisiert und hat sich in einem der dringlichsten Bereiche des IoT positioniert.

Die Systeme von Harvest werden bereits auf Offshore-Plattformen, in Hafenanlagen, bei militärischen Einsätzen und in weiteren sicherheitskritischen Bereichen eingesetzt. Die Schlüsseltechnologie ermöglicht die komprimierte und sichere Übertragung von HD-Videodaten, Sensordaten und Audio - sogar bei minimaler Bandbreite. So können entfernte Standorte überwacht, Systeme inspiziert oder sogar ferngesteuert werden - dort, wo Fehler keine Option sind.

Strategische Partnerschaften und globale Expansion treiben das Wachstum

Wichtige Partnerschaften mit Marlink und Guerrilla Technologies haben die Reichweite von Harvest im Bereich der Ferninspektion technischer Anlagen erweitert. Für das Jahr 2025 plant das Unternehmen die Expansion nach Nordamerika und Europa sowie den Sprung in die Gewinnzone. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von rund 7 Millionen Euro ist Harvest außerhalb Australiens weitgehend unentdeckt - was für frühzeitige Investoren eine attraktive Einstiegsgelegenheit darstellen könnte.

Die Aktie ist sowohl an der australischen Börse als auch an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet - und damit auch für europäische Anleger leicht zugänglich.

Harvest Technology Group

ISIN: AU0000082422

https://harvest.technology

