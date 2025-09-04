KI- und Tech-Aktien bleiben - trotz jüngster Rücksetzer - auf hohem Niveau!

Anzeige / Werbung

Die Künstliche Intelligenz verändert nicht nur die Gesellschaft, sondern beherrscht auch das Börsengeschehen. Derzeit dominiert - trotz einiger Rücksetzer - der Optimismus die Märkte. Wir blicken deshalb auf Nvidia, die Harvest Technology Group und Marvell Technology.

Techfirmen dominieren Zahlensaison

Die Gewinne im S&P 500 der berichtenden Unternehmen des Tech-Sektors legten um 10,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu. Im Analysten-Konsens waren gerade einmal 2,8 Prozent erwartet worden. Laut dem Researchhaus LESG dominierten die Tech-Unternehmen sehr deutlich. So machen diese den Großteil des Gewinnwachstums im S&P 500 aus, während die Nicht-Tech-Unternehmen gerade einmal um 2,7 Prozent beim Überschuss zulegen konnten.

Optimismus bei Analysten

Und obwohl Chip-König Nvidia mit dem Ausblick für das dritte Quartal etwas enttäuschte, setzten sich die Kursgewinne zunächst fort. Dabei dürfte auch der Optimismus der Analysten geholfen haben. Viele hoben ihre Kursziele für den Wert an. Melius Research-Analyst Ben Reitzes glaubt sogar, dass das Unternehmen bis 2030 eine Markkapitalisierung von 9 Billionen US-Dollar knacken könnte. Damit würde sich der Börsenwert des Chip-Riesen binnen fünf Jahren noch einmal mehr als verdoppeln. Laut Business Insider erklärte Reitzes in einer Präsentation für Kunden, dass das Unternehmen die Möglichkeit habe, sich einen großen Anteil an der gesamten Nachfrage nach KI-Infrastruktur zu sichern, wodurch die jährlichen Einnahmen bis 2030 auf 600 Mrd. US-Dollar steigen könnten.

Auch deutsche KI gefragt

Künstliche Intelligenz dürfte auch in den kommenden Monaten das beherrschende Thema an den weltweiten Börsen bleiben. Doch die Musik spielt nicht nur auf der anderen Seite des Atlantiks. So berichten Medien, dass das Berliner AI-Agent-Startup N8n in seiner neuesten Finanzierungsrunde rund 86 Mio. Euro einsammeln möchte und dabei auf eine Bewertung von rund 3 Mrd. US-Dollar kommt. Dabei scheinen der Effizienz der Branche keine Grenzen gesetzt zu sein. So geht Sam Altman, Gründer von OpenAI, davon aus, dass es bald 10-Personen-Firmen geben werde, die von Investoren eine Milliardenbewertung zugestanden bekommen.

Nvidia mit einem Haar in der Suppe

Nvidia (147,96 Euro; US67066G1040) dominiert die Schlagzeilen, wenn es um KI-Chips geht. Inzwischen hat das Unternehmen in der Spitze eine Bewertung von 4,5 Mrd. US-Dollar erreicht. Damit übersteigt der Wert des Unternehmens nicht nur alle 225 Firmen im japanischen Nikkei, sondern auch von allen börsengelisteten Unternehmen in Deutschland, Großbritannien und Frankreich zusammen. Das sind beeindruckende Zahlen, doch auch das zweite Quartal war erstaunlich. So setzte Nvidia zwischen April und Ende Juni rund 46,7 Mrd. US-Dollar (+56%) um und fuhr einen Gewinn von 26,4 Mrd. US-Dollar (+59%) ein. Dabei hatte man in die Exporte von H20-Chips nach China ausgeklammert. Zudem wurde ein weiteres Aktienrückkaufprogramm verkündet - diesmal im Volumen von stolzen 60 Mrd. US-Dollar. Nvidia bleibt also auf Wachstumskurs. Der einzige Wehrmutstropfen war in den Umsätzen mit Datacentern zu finden. Dort lag man minimal unter dem Konsens der Analysten. Die Aktie sollte weiter im Fokus der Investoren stehen. Die hohe Bewertung dürfte aber zumindest Value-Investoren abschrecken.

Harvest Technology Group: Sichere Datenübertragung und Fernsteuerung!

Die Harvest Technology Group (0,017 AUD; AU0000082422) gehört zu den kleineren Anbietern, hat im allerdings auf einen äußerst speziellen Bereich der Datenübertragung spezialisiert. So bietet das Unternehmen Hardware- und Softwarelösungen für die sichere Datenübertragung in Echtzeit an - und das selbst unter extremen Bedingungen. Dabei hat sich Harvest als Spezialist für schwierige Rahmenbedingungen positioniert. Das Unternehmen entwickelt Systeme, die etwa in Offshore-Plattformen, Hafenanlagen, bei militärischen Operationen oder in der kritischen Infrastruktur eingesetzt werden. Die Kerntechnologie: die Komprimierung und verschlüsselte Übertragung von HD-Videodaten, Sensordaten und Audiostreams selbst bei minimaler Bandbreite. Damit lassen sich entfernte Orte aus sicherer Entfernung überwachen, begutachten oder sogar fernsteuern. Zu den strategischen Meilensteinen des Unternehmens zählen dabei die Partnerschaften mit Marlink und Guerrilla Technologies, die auf Harvest-Lösungen bei der Ferninspektion von Ausrüstung zurückgreifen. Für 2025 streben die Australier den Ausbau des Geschäfts in Nordamerika und Europa sowie den Sprung in die Gewinnzone an. Die Aktie bringt es derzeit auf einen Börsenwert von umgerechnet rund 15 Mio. 6 Mio. Euro AUD und gilt außerhalb Australiens als weitgehend unentdeckt. Neben der australischen Heimatbörse wird der Titel auch in Frankfurt gehandelt.

Marvell Technology: Auch KI-Firmen können enttäuschen

Nicht überall bei KI-Firmen läuft es so rund wie bei Nvidia. So hat Marvell Technology (55,13 Euro; US5738741041) seine Investoren enttäuscht. Dabei sehen die Q2-Zahlen auf den ersten Blick hervorragend aus. Marvell erreicht mit 2,006 Mrd. US-Dollar einen Rekordumsatz und wuchs um 58 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das Zugpferd bleibt dabei der Bereich der Rechenzentren. Hier legte Marvell sogar um 69 Prozent zu, auf mittlerweile 1,49 Mrd. US-Dollar. Vorstandschef Matt Murphy sprach von einer "historisch hoher Nachfrage" nach maßgeschneiderten KI-Chips und optischen Produkten. Allerdings kam der Ausblick des Unternehmens nicht gut am Markt an. So rechnet Marvell für das dritte Quartal einen Umsatz auf dem Q2-Niveau an, was einer Stagnation entspräche. Mit diesem Wert liegt das Unternehmen auch unter den Schätzungen. Offenbar wurde die hohen Erwartungen nicht erfüllt. Die Aktie verlor am Tag nach Bekanntgabe der Quartalszahlen prozentual zweistellig.

Harvest Technology Group

ISIN: AU0000082422

https://harvest.technology

