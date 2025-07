Die Zusammenarbeit zwischen Curve und Thales bietet Nutzern von iOS mehr Kontrolle, Flexibilität, Autonomie und digitale Sicherheit bei kontaktlosen Zahlungen im Geschäft und digitalen Geldbörsen

Curve, das ultimative digitale Wallet, kündigte heute eine engere Zusammenarbeit mit Thales an, dem weltweit führenden Anbieter von Spitzentechnologien, der Finanzinstitutionen sichere, moderne Zahlungslösungen bereitstellt.

Die Partnerschaft kommt im Anschluss an die Markteinführung von Curve Pay auf iOS, die eine Zeitenwende bei mobilen Zahlungen darstellt. Im Rahmen der Partnerschaft soll das alltägliche Bezahlen neu gestaltet werden, so dass Curve-Kunden sowohl iOS, als auch Android-Nutzer direkt in der Curve-App per NFC kontaktlos im Geschäft bezahlen können.

Curve Pay wird in Europa durch die D1-Plattform von Thales auf iOS und Android unterstützt und erlaubt es Kunden, eine Zahlungskarte über eine mobile Geldbörse zu digitalisieren. Die in Echtzeit operierende cloudbasierte D1-Plattform lässt sich nahtlos in bestehende Systeme integrieren und ermöglicht damit sichere, flexible und sofortige Zahlungsdienste.

Mit über sechs Millionen Kunden in Europa und bestehenden Partnerschaften mit großen Marken wie Samsung und PayPal ist Curve seit Langem traditionellen Akteuren voraus, indem es Gebühren vermeidet und Verbrauchern echte Wahlfreiheit bietet. Die Zusammenarbeit mit Thales bestätigt eine langjährige technologische Partnerschaft, die bereits erfolgreich Huawei Pay durch Curve ermöglicht hat.

"Curve ist bestrebt, das Erlebnis der digitalen Geldbörse neu zu definieren. Unsere Zusammenarbeit mit Thales ist ein wichtiger Schritt bei der Bereitstellung einer nahtlosen, sicheren und innovativen Zahlungslösung", kommentiert Shachar Bialick, Gründer und CEO von Curve. "Durch die Integration robuster Schutzmechanismen in Curve Pay, die auf der branchenführenden Plattform von Thales basieren, schützen wir nicht nur Transaktionen, sondern befähigen unsere Kunden, die volle Kontrolle über ihr finanzielles Leben zu übernehmen."

"Bei Thales sind wir der Meinung, dass sichere, offene und nutzerzentrierte digitale Zahlungserfahrungen die Zukunft sind. Unsere Zusammenarbeit mit Curve Pay ist ein klarer Beleg dafür, wie innovative Fintechs und bewährte Technologiepartner die Zukunft gemeinsam gestalten können", erläutert François Chaffard, Vice President of Digital Payment Services bei Thales. "Durch die Integration unserer D1-Plattform ermöglichen wir ein neues Maß an Freiheit und Flexibilität für mobile NFC-Zahlungen ohne Kompromisse bei Sicherheit oder Compliance. Dieser Meilenstein spiegelt unser gemeinsames Engagement wider, den Nutzern mehr Kontrolle zu geben und gleichzeitig ein dynamisches Zahlungssystem zu unterstützen."

Über Thales

Thales (Euronext Paris: HO) ist ein weltweit führender Anbieter von Spitzentechnologien und auf drei Geschäftsbereiche spezialisiert: Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie Cyber Digital. Das Unternehmen bietet innovative Produkte und Dienstleistungen an, die eine Reihe von großen Herausforderungen angehen: Souveränität, IT-Sicherheit, Nachhaltigkeit und Inklusion.

Die Gruppe investiert fast 4 Milliarden Euro pro Jahr in Forschung Entwicklung, besonders in zentralen Bereichen wie KI, Cybersicherheit, Quanten- und Cloud-Technologien.

Thales hat mehr als 83.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 68 Ländern. Im Jahr 2024 erzielte die Gruppe einen Umsatz von 20,6 Mrd. Euro.

Über Curve

Curve Pay ist eine innovative digitale Geldbörse, die darauf abzielt, Ihnen Geld zu sparen und Ihre Zahlungen zu verbessern. Sie vermeidet versteckte Fremdwährungsgebühren, erlaubt das nachträgliche Wechseln der verwendeten Karte und hilft Ihnen, zusätzliche Prämien auf Ihre bestehenden Vorteile zu erhalten. Den Kern des Erlebnisses bildet das Curve Wallet, das alle Ihre Karten an einem sicheren Ort vereint und Ihre Finanzen automatisiert verwaltet.

Curve ist im gesamten Vereinigten Königreich und im Europäischen Wirtschaftsraum verfügbar, hat über 6 Millionen Nutzer und verarbeitet jährlich Zahlungen in Milliardenhöhe. Mit internationaler Zulassung und Regulierung vereinfacht und vereinheitlicht Curve die Art und Weise, wie Menschen ihr Geld ausgeben, senden, sehen und sparen.

