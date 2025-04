Die Aktie des Medizintechnik-Spezialisten legt kräftig zu - Analysten prognostizieren weiteres Wachstumspotenzial.

Die Eckert & Ziegler Aktie legte am Montag kräftig zu und notierte mit einem Plus von 5,25 Prozent bei 51,15 Euro. Dieser deutliche Anstieg folgt auf die am Vortag bekannt gegebene Erhöhung der Dividende auf 0,50 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2024. Der Berliner Strahlen- und Medizintechnikspezialist konnte damit die Gunst der Anleger zurückgewinnen, nachdem die Aktie im letzten Monat noch knapp 10 Prozent an Wert eingebüßt hatte.

Die positive Kursentwicklung steht im Einklang mit der insgesamt starken Performance des Titels, der im Jahresvergleich um beeindruckende 66,67 Prozent zulegen konnte. Damit liegt die Aktie aktuell 42,54 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief von 32,86 Euro, das vor fast genau einem Jahr erreicht wurde.

Analysten sehen weiteres Potenzial

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Eckert & Ziegler ?

Die Marktexperten zeigen sich für die Zukunft von Eckert & Ziegler optimistisch. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 66 Euro deutlich über dem aktuellen Kurs und signalisiert ein Aufwärtspotenzial von über 35 Prozent. Besonders positiv bewerten Analysten die jüngst nach oben revidierten Umsatz- und Gewinnerwartungen für das laufende Jahr. Die starke Finanzposition des Unternehmens verleiht ihm zudem eine beträchtliche Investitionskapazität für weiteres Wachstum.

Für Anleger dürften auch die bevorstehenden Termine von Interesse sein: Am 13. Mai wird der Spezialist für isotopentechnische Komponenten seine Ergebnisse für das erste Quartal 2025 veröffentlichen und an der Kepler Cheuvreux SMID CEO Week teilnehmen. Einen Tag später präsentiert sich das Unternehmen beim Hauck & Aufhäuser Stockpicker Summit, was weitere Aufmerksamkeit auf die Aktie lenken könnte.

Anzeige

Eckert & Ziegler-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Eckert & Ziegler-Analyse vom 14. April liefert die Antwort:

Die neusten Eckert & Ziegler-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Eckert & Ziegler-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 14. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Eckert & Ziegler: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...