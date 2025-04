Trotz jüngstem Aufschwung bleibt die Zukunft von Ballard Power ungewiss - Analysten skeptisch, Quartalszahlen entscheidend.

Die Aktie des kanadischen Brennstoffzellenherstellers Ballard Power zeigt erste Anzeichen einer Erholung. Nach dem Erreichen des 52-Wochen-Tiefs von 0,94 Euro am 8. April 2025 konnte das Papier in der vergangenen Woche um beachtliche 6,16 Prozent zulegen. Zum Handelsschluss am Montagnachmittag notierte die Aktie bei 1,072 Euro, was einem leichten Tagesverlust von 0,79 Prozent entspricht.

Die positive Kursentwicklung der letzten Woche steht im Kontrast zur schwachen Performance im Jahresverlauf, die mit einem Minus von 41 Prozent zu Buche schlägt. Besonders bemerkenswert ist der Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 2,95 Euro, der bei über 64 Prozent liegt und die anhaltenden Herausforderungen im Wasserstoffsektor widerspiegelt.

Analysten überwiegend zurückhaltend trotz jüngster Kursgewinne

Die Expertenmeinungen zu Ballard Power bleiben trotz der jüngsten Kurserholung überwiegend vorsichtig. Von den 17 Analysten, die das Unternehmen beobachten, empfehlen zwölf die Aktie zu halten, während nur zwei zum Kauf raten. Drei Analysten sind sogar bearish eingestellt. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 1,196 USD (umgerechnet etwa 1,09 Euro) nur knapp über dem aktuellen Niveau, was auf begrenzte Kurschancen hindeutet.

Anleger blicken nun gespannt auf den 6. Mai 2025, wenn Ballard Power seine Quartalsergebnisse für Q1/2025 präsentieren wird. Diese könnten weitere Aufschlüsse über die finanzielle Entwicklung des Unternehmens geben, das trotz seiner führenden Position im Bereich der Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie weiterhin mit Herausforderungen wie hohen Entwicklungskosten und einem intensiven Wettbewerb konfrontiert ist.

