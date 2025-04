News von Trading-Treff.de Bei Deutz ging es heute richtig voran. Das Papier schaffte einen Aufschlag in Höhe von 3,3 %, mit dem so vielleicht nicht mehr so viele Anleger rechneten. Die Aktie war am 11. April von der Warburg Research ein wenig überrascht worden. Die Analysten stuften das Papier dabei auf 10,90 Euro herab, nachdem die Aktie zuvor höher bewertet worden ist. Auf der anderen Seite gilt noch immer, dass der Titel auch dann noch ein "Kauf" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...