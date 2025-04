VTHO-Kurs-Prognose: VeChain-Coin pumpt 40 % durch Ankündigung

Noch immer ist das bärische Sentiment der Anleger aufgrund des Handelskonfliktes spürbar, auch wenn sich die Finanzmärkte mittlerweile wieder etwas erholen konnten. Dennoch gehört der VTHO-Coin heute zu einem der wenigen Gewinner, welcher sich mit seinem hohen Kursplus von der Masse absetzen konnte. Was genau dazu geführt hat, erfahren Sie nun in der VTHO-Kurs-Prognose.

Diese Ereignisse treiben jetzt den VTHO-Coin an

Ähnlich wie bei der Layer-1 Neo verwendet VeChain in seinem Ökosystem eine eigene Kryptowährung für die Gasgebühren, welche von dem VeThor Token (VTHO) repräsentiert wird. Auf diese Weise sollen die Kosten stabiler und vorhersehbarer werden.

Dabei nutzt dieser ein deflationäres Modell, bei dem 70 % der VTHO-Coins mit jeder Transaktion vernichtet werden. Die übrigen Token werden an die Betreiber der Masternodes als Belohnung vergütet.

Neben diesem deflationären Tokendesign hat in letzter Zeit unter anderem die Ankündigung des neuen Beraters der VeChain getrieben. Dies ist Dana Frederick White Jr. ist, der langjährige Präsident des UFC (Ultimate Fighting Championship), und kommt auf 6,9 Mio. Abonnenten.

Künftig soll er VeChain bei den Bemühungen im Bereich der Nachhaltigkeit unterstützen. Diese Nische hat die Blockchain verstärkt in den Fokus genommen, wobei sie mit innovativen Ansätzen für eine ökologische Verantwortung sorgen soll. So werden die VeChain-Nutzer etwa für nachhaltiges Handeln mit dem B3TR-Coin belohnt, dessen Adoption künftig noch weiter vorangetrieben werden soll.

Darüber hinaus konnte VeChain für seine beiden Kryptowährungen VET und VTHO einen weiteren Erfolg verbuchen, da diese nun rechtlich sicher für die MiCA-Verordnung der EU aufgestellt wurden, wobei dies von der Europäischen Union bestätigt wurde. Zudem wurde VTHO heute auf Bybit gelistet.

Zur Förderung der Adoption hat das Ökosystem ein paar Ergänzungen erhalten wie Dokumentationen, Entwickler-Tools, Hilfe für Web2-Entwickler und ein neues DevRel-Team. Außerdem ist ein Testnet mit dem Namen Galactica gestartet worden. Künftig sollen weitere Layer-2-Projekte und Multi-Chain-Kompatibilität gefördert werden.

Bemerkenswert ist, dass sich schon jetzt die ersten Erfolge ablesen lassen. So konnte VeChain die einzigartigen Adressen allein seit dem Jahr 2023 von rund 2 Mrd. auf zuletzt mehr als 7,32 Mrd. steigern, wobei insbesondere zum Schluss noch einmal exponentielles Wachstum gesehen wurde. Aber auch bei den mit Transaktionen vergleichbaren Clauses pro Monat ist ein Anstieg von rund 7,6 Mio. auf zuletzt bis zu 16,3 Mio. feststellbar.

Einzigartige Adressen auf VeChain | Quelle: VeChain Stats

VTHO-Kurs-Prognose: Wie weit kann der Coin noch steigen?

Betrachtet man einmal die Kursentwicklung von VTHO, so hat der Coin seit seinem Start Ende Juli des Jahres 2018 kontinuierlich an Wert verloren. Dabei konnte er sich nur zeitweise etwas erholen, jedoch nie wieder den alten Höchststand von 0,04201 USD erreichen. Stattdessen notiert der VTHO-Coin nun mit 0,0029 USD 93,08 % unter dem Allzeithoch.

Einen Boden scheint der Token im Bereich von 0,0001569 USD gefunden zu haben, wobei sich die Tiefststände über die vergangenen Jahre erhöht haben. So war der letzte Bodenbereich mit 0,0008611 USD 449 % höher als zuvor, was jedoch auch teilweise von der kumulierten Inflationsrate Deutschland seit dem Jahr 2019 von 31,7 % zunichtegemacht wird.

Noch ist der VTHO-Coin laut dem RSI mit einem Wert von 66,68 nicht überkauft und im bullischen Bereich. Dennoch besteht wahrscheinlich auch nicht mehr viel Steigerungspotenzial, wobei der Token zuletzt die beiden 78,6er-Fibonacci-Retracements der kleineren Aufwärtstrends getestet hat und daran abgeprallt ist.

VTHO-Chart | Quelle: Tradingview

Für eine Fortführung der Rally müssen diese beiden bei 0,00300005 und 0,0032879 USD überwunden werden. Dann könnte der VTHO-Coin noch einmal das obere Ende der bärischen Keilformation testen, was rund 200 % über dem aktuellen Niveau liegt. Auf dem Weg dürfte der Token jedoch noch einmal einen größeren Gegendruck bei den 61,8er-Fibonacci-Leveln bei 0,0045709 USD und 0,0047969 USD erfahren.

Das aktuelle Marktumfeld wird zudem von dem Handelskonflikt der USA mit dem Rest der Welt belastet, auch wenn viele ihre Gesprächsbereitschaft gezeigt haben und es zudem zu einer Pausierung der Zölle sowie einer temporären Reduktion auf 10 % und einer begrenzten Aussetzung der für China gekommen ist. Der VTHO-Coin könnte trotzdem bis zu 3 Tage von dem positiven Newsflow und der Erholung der Finanzmärkte profitieren.

